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Gündem Umurlarında değil! İsrail, zilleti de ikiye böldü
Gündem

Umurlarında değil! İsrail, zilleti de ikiye böldü

Yeniakit Publisher
2023-10-12 11:19:00 -
Umurlarında değil! İsrail, zilleti de ikiye böldü

İsrail, Zillet ittifakını da ikiye böldü. İttifak ortaklarından İP Genel Başkanı Meral Akşener’in Hamas’a yönelik suçlamaları, CHP Genel Başkanı Kemal kılıçdaroğlu’nun çarkları, GP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun Filistin’e destek mesajları, “İttifakın kafası yine karışık” şeklinde yorumlandı. Muhalefetin bölük pörçük olduğunu vurgulayan AK Parti 26. dönem Milletvekili Mustafa Ilıcalı, “Muhalefet dertlere deva olamıyor. Erdoğan, Meclis’e girdiğinde ‘kalksam mı, kalkmasam mı’ diye tereddüt edenlerin İsrail-Filistin savaşında kafalarının karışması doğaldır” sözleriyle eleştirdi.

BUĞRA KARDAN  İSTANBUL

Dünyayı ayağa kaldıran İsrail-Filistin savaşında bilanço ağırlaşırken, zillet ittifakını da ikiye bölüyor. İttifak ortaklarından İP Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, GP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun çıkışları bunu net şekilde ortaya koyuyor.

Kemal suskun

Akşener’in Hamas’a yüklenerek Aksa Tufanı operasyonunu hedef alması, Kılıçdaroğlu’nun önce “Filistin halkının yanındayım” demesi ardından suskunluğa gömülmesi şaşkınlıkla karşılanıyor. Davutoğlu’nun ve Karamollaoğlu’nun ise Filistin’i destekler gibi görünüp Türkiye’nin İsrail’le yakınlaşmasına karşı çıkması garipseniyor.

Akit’e konuşan AK Parti 26. Dönem Milletvekili Mustafa Ilıcalı, şunları söyledi: “Ülke için bir olalım demiyorlar. Bunlar, Erdoğan’ın attığı her adımı yerme derdindeler. CHP, tezkereye hayır oyu veriyor. Filistin devletinin hayat bulması şart. Talebimiz budur. Erdoğan bu ülkeyi bu konuma getirmese Türkiye’nin duruşuna, görüşüne itibar edilmezdi. Ukrayna’da, Türkiye’nin ne kadar dikkate alındığı aşikâr.”

Umurlarında değil

Gazeteci-yazar Serdar Arseven de şunları dile getirdi: “Akşener, olanlardan Hamas’ı sorumlu tutuyor. Bu algı ancak İsrail’in hoşuna gider. CHP ise ‘Bir elinde cımbız, bir elinde ayna, umurunda mı dünya’ modunda. Türkiye’de ayrı ayrı sesler var. İşte İsrail taraftarı CHP’li gazeteciler görüyoruz. İsrail şeriat devleti. Laiksen İsrail’e de karşı çıkmalısın. Demek ki senin derdin laiklik değil, İslâm’mış.”
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