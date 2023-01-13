Umreye gitme kararı alan İmamoğlu, eşekten düşmüşe dönecek! Neye uğradığını şaşıracak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde LGBT'lilere her türlü imkanı tanıyan CHP'li Ekrem İmamoğlu, muhafazakar seçmene göz kırpmak için umreye gitme kararı aldı.

Söz konusu ikiyüzlülüğü eleştiren Ahmet Hakan ise Hürriyet'teki yazısında "Altılı Masa’ya 'Beni aday yapın. Dans ederim, Kuran okurum, umreye giderim. Benim gibisini bulamazsınız' mesajı mı bu?" ifadelerini kullanıp şunları kaydetti:

"- Önce dans, sonra umre... Bütün tuşlara birden basma olayının bitmesi için seçimin bitmesi şart.

- Umredeyken İstanbul’a kar bastırırsa... AK Parti iktidarı ne der acaba? Umreye gitmek, balıkçıya gitmeye benzemez ki.

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- Altılı Masa’ya “Beni aday yapın. Dans ederim, Kuran okurum, umreye giderim. Benim gibisini bulamazsınız” mesajı mı bu?

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- ‘Erdoğan’ı ancak Erdoğan’ın bir benzeri yenebilir’ algısına mı oynuyor acaba? İyi ama Erdoğan’a benzemek için umre yeter mi?"