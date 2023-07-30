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Aktüel Umre için gittiği Suudi Arabistan'da tutuklanan Türk vatandaşı halen cezaevinde
Aktüel

Umre için gittiği Suudi Arabistan'da tutuklanan Türk vatandaşı halen cezaevinde

Yeniakit Publisher
2023-07-30 19:12:00 -
Umre için gittiği Suudi Arabistan'da tutuklanan Türk vatandaşı halen cezaevinde

Muhammed Ali Çağlar'ın Kabe ziyareti sırasında iftirayla gözaltına alınarak ve haksız yere Suudi Arabistan hapishanelerinde tutuluyor.

Türk akademisyen Muhammed Ali Çağlar, Umre için gittiği Suudi Arabistan ziyaretinde "taciz" iddiasıyla 7 aydır tutuklu bulunuyor.

Eşinin ifadesine göre, Kabe'yi tavaf ederken Hacerül Esved çevresinde izdiham yaşandığı, Muhammed Ali Çağlar'ın burada yere düşürdüğü çantasını almaya çalışırken Suudi Arabistan polislerince "taciz" iddiasıyla gözaltına alındığı belirtilmişti.

Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde öğretim görevlisi ve Ürdün Üniversitesi’nde doktora öğrencisi olan Çağlar'ın ailesi ise, "kendisine iftira atıldığını ve taciz iddialarının asılsız olduğunu" savunuyor.

Eşi Melek Ebru Çağlar'a göre, Muhammed Ali Çağlar hakkında Suudi Arabistanlı bir polisin haricinde hiç kimse herhangi bir şikayette bulunmadı ve Suudi Arabistan İstinaf Mahkemesi, Hacerül Esved'de olayın gerçekleştiği iddia edilen yeri çeken herhangi bir kamera bulunmadığını açıkladı.

2 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Melek Ebru Çağlar'ın ifadesine göre, Muhammed Ali Çağlar Suudi Arabistan yönetimi tarafından 2 yıl hapis ve 50 bin riyal para cezasına çarptırıldı.
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Çağlar 25 Mart tarihinde verdiği bir röportajda, "2,5 ay sonra istinaf mahkemesinde Suudlu avukatımız kamera kayıtlarını istedi ve Hacerülesvedi çeken bir kameranın olmadığını söylediler. Sizce bu ne kadar inandırıcı? Erkek veya kadın hiç kimsenin şikayeti olmamasına rağmen, noktası, virgülüyle aynı ifadelerle iki polisin asılsız iddialarıyla 22 Mart 2023 te istinaf mahkemesinde 2 yıl hapis ve 50 bin riyal para cezasına çarptırıldı."

Türk akademisyenin eşi, Suudi Arabistan hapishanelerinde kötü şartlarda tutulan Muhammed Ali Çağlar'ın sağlık durumundan endişe ettiğini ifade ediyor.

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