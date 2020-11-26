Umre başladı mı? | Umre ne zaman?

Umre ziyaretleri ne zaman? | Suudi Arabistan koronavirüs salgını sebebiyle mart ayında umre ziyaretlerini iptal etmişti. Hac içinse ülke dışından misafir kabul edilmedi. Umre ziyaretleri 4 Ekim’de kademeli olarak başladı. Suudi Arabistan 1 Kasım’da itibaren yurt dışından umre için ziyaretçi kabul etmeye başlattı. Peki, Türkiye’den umreye gidiliyor mu?

Umre ziyaretleri başladı mı? | Umre ne zaman?

Suudi Arabistan 1 Kasım’dan itibaren umre için yurt dışından misafir kabul etmeye başladı. Ancak açıklanan listede Türkiye yer almıyor. Türkiye’den ne zaman umre turlarının başlayacağı ise belli değil. Bazı tur şirketleri umre ziyaretlerinin başladığı yönünde müşterilerine bilgi iletiyor. Ancak işin uzmanları bunun gerçeği yansıtmadığını vatandaşların ödeme ve plan yapmadan önce konu hakkında Diyanet İşleri’nin açıklamasını beklemeleri gerektiğini vurguluyor.

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