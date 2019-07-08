Ümraniyespor'da transfer
Kırmızı-beyazlılar, Medipol Başakşehir'in 19 yaşındaki oyuncusu Muharrem Öner'i iki yıllığına kiraladı08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:56
İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor, Medipol Başakşehir'den Muharrem Öner'i 2 yıllığına kiraladı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki sağ bekle 2 yıl için kiralık olarak sözleşme imzalandığı belirtildi.
Muharrem Öner, geçen sezonu da TFF 3. Lig ekibi Esenler Erokspor'da kiralık olarak geçirmişti.
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