Ümraniyespor, Riad Nouri'yi kadrosuna kattı

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Cezayir asıllı Fransız futbolcu Riad Nouri'yi renklerine bağladı. Ümraniyespor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, orta sahada görev alan 34 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

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