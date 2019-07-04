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Ümraniyespor, Riad Nouri'yi kadrosuna kattı

04 Temmuz 2019 Perşembe 11:32
Ümraniyespor, Riad Nouri'yi kadrosuna kattı

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Cezayir asıllı Fransız futbolcu Riad Nouri'yi renklerine bağladı.

Ümraniyespor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, orta sahada görev alan 34 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 11:32
  1. Futbol
  2. Riad Nouri
  3. Spor Toto 1. Lig
  4. SÜPERLİG
  5. Ümraniyespor

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