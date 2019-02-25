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Ümraniyespor, kupada Trabzonspor'la karşılaşacak

1. Lig takımı Ümraniyespor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında yarın sahasında Spor Toto Süper Lig temsilcisi Trabzonspor'u ağırlayacak.

25 Şubat 2019 Pazartesi 10:43
Ümraniyespor, kupada Trabzonspor'la karşılaşacak

1. Lig takımı Ümraniyespor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında yarın sahasında Spor Toto Süper Lig temsilcisi Trabzonspor'u ağırlayacak.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.

Kırmızı-beyazlı ekip, TFF 3. Lig takımları Erzin Belediyespor'u 3. turda, Anagold 24 Erzincanspor'u 4. turda, 1461 Trabzon'u ise 5. turda eledi. Ümraniyespor, son 16 turunda ise Fenerbahçe'yi 1-0 kazandığı iki maçın sonunda kupa dışına itti.

Trabzonspor ise 4. turda TFF 2. Lig takımı BAK Spor'u, 5. turda aynı ligden Sivas Belediyespor'u geçti. Bordo-mavili ekip, son 16 turunda ise Spor Toto 1. Lig temsilcisi Balıkesirspor Baltok'u eleyerek çeyrek finale yükseldi.

İki takım arasında oynanan çeyrek final ilk maçı 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı. Yarınki müsabakada galip gelen taraf, adını yarı finale yazdıracak. Gollü beraberliklerde ise turu geçen ekip, Trabzonspor olacak.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 10:43
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