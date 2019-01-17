Ümraniyespor-Fenerbahçe maçından notlar - Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Sadık Çiftpınar, Fenerbahçe formasıyla ilk kez bir resmi karşılaşmada forma giydi- Sezonun ilk yarısında kadro dışı bırakılan Volkan Demirel ile Nabil Dirar, yaklaşık 5 ay aranın ardından bir resmi karşılaşmada görev aldı



İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, sezonun ikinci yarısını Ziraat Türkiye Kupası'nda Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile yaptığı son 16 turu ilk maçıyla açtı. Teknik direktör Ersun Yanal, ikinci yarının ilk resmi maçında kalede Volkan Demirel'i görevlendirdi. Savunma hattını Şener Özbayraklı, Martin Skrtel, Sadık Çiftpınar ve İsmail Köybaşı'ndan oluşturan tecrübeli çalıştırıcı, orta sahada Jailson, Eljif Elmas, Yassine Benzia, Nabil Dirar ve Mathieu Valbuena'yı oynattı. Ersun Yanal, ileri uçta ise İslam Slimani'ye şans verdi.

- Sadık Çiftpınar, ilk resmi maçına çıktı

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Sadık Çiftpınar, Ümraniyespor karşısında Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçına çıktı. Ara transfer döneminde Evkur Yeni Malatyaspor'dan kadroya dahil edilen 26 yaşındaki futbolcu, Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla oynanan hazırlık mücadelesinde ilk kez sarı-lacivertli formayı giymişti.

- Volkan ve Dirar, yaklaşık 5 ay sonra kadroda

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel ile Faslı futbolcusu Nabil Dirar, sarı-lacivertli formayı yaklaşık 5 ay sonra bir resmi karşılaşmada terletti. Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında, yönetim kararıyla kadro dışı bırakılan Volkan ve Dirar, 145 gün sonra Fenerbahçe formasını resmi maçta giydi. Her iki oyuncu da Süper Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos'ta oynanan Göztepe maçının ardından Fenerbahçe formasına hasret kalmıştı. Öte yandan Ersun Yanal, Ümraniyespor karşısında Nabil Dirar'ı sağ açıkta görevlendirdi.

- Harun'a sakatlık engeli

Fenerbahçe, Ümraniyespor karşısında kalecisi Harun Tekin'den yoksun mücadele etti. Diz bağlarında gerilme ile ödem tespit edilen Harun, ilk devrenin büyük bir kısmında sarı-lacivertli kaleyi korumuştu. Fenerbahçe'de Harun'un yanı sıra sol diz ön çapraz bağı kopan Erten Ersu da Ümraniyespor maçının kadrosunda yer almadı. Bu oyuncuların dışında uzun süreli sakatlıkları bulunan Oğuz Kağan Güçtekin ve Tolga Ciğerci de Ümraniyespor maçının kadrosunda bulunmadı.

- Başkan Ali Koç tribünde

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadeleyi tribünden takip etti. Ali Koç, karşılaşmayı kulüp başkan vekili Semih Özsoy ve sportif direktör Damien Comolli ile izledi.

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