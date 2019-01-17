Ümraniyespor-Fenerbahçe maçında ilginç görüntü! Türkiye Kupası son 16 turunda Ümraniyespor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçı, bazı taraftarlar evlerinin balkonundan seyretti.

Ümraniyespor ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakayı bazı taraftarlar evlerinin balkonundan takip etti. Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Ümraniyespor ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadeleyi bazı taraftarlar balkondan izledi. Kale arkasında tribün olmamasından dolayı evlerinin balkonlarını dolduran taraftarların heyecanı dikkat çekti.

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