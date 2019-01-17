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Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları kapsamında Ümraniyespor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Peki Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

17 Ocak 2019 Perşembe 17:02
Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları kapsamında Ümraniyespor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Peki Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı nerede oynanacak?

Mücadele, bu akşam Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.

Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak?

Karşılaşmanın başlama vuruşu ise 20.30'da başlayacak.

Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Ümraniyespor - Fenerbahçe karşılaşması ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Rövanş maçı ise 24 Ocak Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 17:02
  1. Ümraniyespor - Fenerbahçe
  2. Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı
  3. Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı nerede oynanacak?
  4. Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak?
  5. Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

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