Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları kapsamında Ümraniyespor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Peki Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları kapsamında Ümraniyespor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Peki Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar... Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı nerede oynanacak? Mücadele, bu akşam Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak. Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak? Karşılaşmanın başlama vuruşu ise 20.30'da başlayacak. Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Ümraniyespor - Fenerbahçe karşılaşması ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Rövanş maçı ise 24 Ocak Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

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