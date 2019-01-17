Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları kapsamında Ümraniyespor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Peki Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...17 Ocak 2019 Perşembe 17:02
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları kapsamında Ümraniyespor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Peki Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı nerede oynanacak?
Mücadele, bu akşam Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.
Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak?
Karşılaşmanın başlama vuruşu ise 20.30'da başlayacak.
Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Ümraniyespor - Fenerbahçe karşılaşması ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Rövanş maçı ise 24 Ocak Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak.
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