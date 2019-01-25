Ümraniyespor faciası sonrası Fener'e bir şok daha!
Türkiye Kupası'ndan Ümraniyespor'a 1-0 mağlup olarak elenen Fenerbahçe'nin İsviçreli futbolcusu Michael Frey'in sakatlığı nedeniyle 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.25 Ocak 2019 Cuma 16:12
Ziraat Türkiye Kupası'nda dün oynanan Ümraniyespor maçında sakatlanan Frey'in kontrolleri sonucunda sağ bacak üst adalesinde kısmi yırtık tespit edildi.
Tedavisine başlanan 24 yaşındaki futbolcunun 2-3 hafta takımdan ayrı kalacağı öğrenildi.
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