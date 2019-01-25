Ümraniyespor faciası sonrası Fener'e bir şok daha! Türkiye Kupası'ndan Ümraniyespor'a 1-0 mağlup olarak elenen Fenerbahçe'nin İsviçreli futbolcusu Michael Frey'in sakatlığı nedeniyle 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda dün oynanan Ümraniyespor maçında sakatlanan Frey'in kontrolleri sonucunda sağ bacak üst adalesinde kısmi yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanan 24 yaşındaki futbolcunun 2-3 hafta takımdan ayrı kalacağı öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.