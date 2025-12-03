Ümraniye'nin eğitim vizyonu büyüyor: 7 akademi, 219 branş

Ümraniye Belediyesi, her yaş grubundan vatandaşa yönelik nitelikli ve ücretsiz eğitimleriyle İstanbul’un örnek gösterilen ilçeleri arasında yer almaya devam ediyor. Belediye bünyesinde faaliyet gösteren 7 farklı akademide, bugüne kadar 40 bin kişiye 219 branşta eğitim verildi. Meslek edindirmeden sanata, aile gelişiminden müziğe, dil eğitiminden drama ve tiyatroya kadar geniş bir yelpazede sunulan akademi kursları, ilçenin eğitim ve kültür hayatına güçlü bir katkı sağlıyor.

MESLEK AKADEMİSİ: İSTİHDAMA AÇILAN GÜÇLÜ KAPI

Ümraniye Belediyesi’nin en geniş kapsamlı eğitim birimlerinden biri olan Meslek Akademisi, 150 farklı branşta toplam 8.970 kişiye mesleki eğitim verdi. Çocuk gelişiminden aşçı yardımcılığına, cilt bakımı ve makyajdan kadın giysi dikimine, bilgisayar programlamadan emlak danışmanlığına kadar geniş bir yelpazede sunulan eğitimler, vatandaşların istihdama katılımını destekliyor.

GELENEKSEL SANATLAR AKADEMİSİ

Kadim sanatları yaşatmayı hedefleyen bu akademide; tezhip, minyatür, hat, ebru, kaligrafi, çini, seramik, sedef kakma, ahşap oymacılığı, mozaik gibi 39 farklı branşlarda 4.191 kursiyere eğitim verildi.

Ayrıca akademi bünyesindeki cam yaldızlama, çini, ahşap, telkâri, dokuma ile doğal mum ve sabun atölyelerinde üretim, tasarım ve eğitim süreçleri bir arada yürütülüyor.

MÜZİK AKADEMİSİ: YETENEKLERİN KEŞİF MERKEZİ

Gitar, piyano, keman, ney, bağlama, opera, şan, çello ve korolardan oluşan 22 branş, bugüne kadar 2.995 müzikseveri ağırladı. Ayrıca akademide yer alan konservatuvar hazırlık eğitimleri ile genç yetenekler profesyonel müzik eğitimine yönlendiriliyor.

DİL AKADEMİSİ: YENİ UFUKLARI ARALAYAN EĞİTİMLER

Dil Akademisi’nde 576 kursiyer, İngilizce ve Arapça branşlarında eğitim alarak dil becerilerini geliştirdi.

GÖRSEL SANATLAR AKADEMİSİ: SAHNE VE SANATLA BÜYÜYEN BİR NESİL

Resim, drama, tiyatro, fotoğrafçılık ve diksiyon branşlarında eğitim veren akademi, toplam 1.673 kursiyerin alandaki gelişimine katkı sundu. Ayrıca Tiyatro Okulu, 14-18 yaş arası gençlere yönelik 3 yıllık kapsamlı oyunculuk eğitimleriyle profesyonel sahne sanatçılarının yetişmesine öncülük ediyor.