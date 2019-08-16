Ümraniye’deki yangının boyutu ortaya çıktı

Ümraniye’de 16 katlı binanın onuncu katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı, vatandaşlar derin bir nefes aldı. Alevlerin daireden dışarıya çıkıp alt ve üst katı etkisi altına aldığı görüntüler cep telefonuyla, alevler nedeniyle kullanılamaz hale gelen binanın son durumu da havadan görüntülendi.

Ümraniye İkbal Caddesi Bakla Sokak’ta bulunan 16 katlı binada yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyüyerek alt ve üst kata sıçradığı olayda, Ümraniye ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi yangını kontrol altına alabilmek için olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, herhangi bir olumsuzluğa karşı ambulans da hazır bekledi.

Yangının başlamasından sonra alevlerin kendini göstermesi üzerine çevrede bulunan vatandaşlar, binadakilere seslenerek binayı boşaltmalarını sağladı. Yangında şans eseri can kaybı yaşanmadı.

Öte yandan kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle yanan dairenin içinde meydana gelen patlama ve patlama nedeniyle aşağıya düşen cisimler cep telefonuyla görüntülendi. Binanın, yangının kontrol altına alınmasından sonra ortaya çıkan görüntüsü ise havadan görüntülendi.

Yanan binanın karşısında bulunan işyerinde çalışan Abdullah Yılmaz, yangını toplanan kalabalığı görünce fark ettiğini belirterek, “O sırada fön çekiyordum. Kalabalığı gördüm, insanlar toplanmıştı. Ne oldu derken dışarı çıkıp baktım, dumanlar çıkıyordu. İtfaiyeyi aradık, ilk başta ulaşamadık, çok yoğunlardı. Sonra ulaştığımızda ekiplerin olay yerinde olduğunu söylediler. Biz beklerken bir anda alevler çıktı. Sağ tarafta iki kişi vardı, onlar görünce bir anda korkup içeri kaçtılar. Biz de böyle izledik kaldık, şok olduk. Yarım saat, 40 dakika kadar sürdü alevlerin yanması. Sonrasında aşağı ve yukarı sıçradı. O yangının içerisinde kimse yoktu ama üst katta ve yan binada yaşayanlar vardı. Biz de bağırdık, sesimizi duyurmaya çalıştık çıksınlar diye. Ucuz kurtuldular. Ölen olmadı. Geçmiş olsun herkese” diye konuştu.