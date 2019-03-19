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Ümraniye’deki Taksim Meydanı’ndan daha büyük meydan böyle olacak

Ümraniye, Taksim Meydanı’ndan daha büyük bir meydana kavuşacak.

19 Mart 2019 Salı 13:21
Ümraniye’deki Taksim Meydanı’ndan daha büyük meydan böyle olacak

Ümraniye, Taksim Meydanı’ndan daha büyük bir meydana kavuşacak. Yapılacak düzenlemelerle 48 bin metrekare olacak meydanın görselleri büyük ilgi görürken, meydanın yapılacağı alan havadan görüntülendi.


AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım’ın projeleri arasında yer alan Taksim Meydanı’ndan daha büyük meydan, görüntüleri ile hayran bıraktı. Başkan Adayı Yıldırım’ın açıkladığı projeye göre Ümraniye Belediyesi’nin çevresinde şekillenecek meydan 48 bin metrekare olacak. Öncelikle belediyenin hemen karşısında bulunan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne takasla devredilen TRT lojmanları yıkılacak. Belediyenin hemen arkasında bulunan otoban bağlantı yolunun üzeri de kapatılarak 22 bin metrekarelik bir alan daha Ümraniye Belediyesi’nin ön cephesinde bulunan meydana eklenecek. Böylece Belediye’nin otoban bağlantı yolu tarafındakalan ve yapımı süren büyük cami ile bir bütünleştirme sağlanacak ve buradan da Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yaya yolu ile rahatlıkla ulaşılabilecek.



Projeyi anlatan Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, “Biliyorsunuz belediyenin karşısında TRT lojmanları var. Onları büyükşehir belediyemiz TRT’den aldı takasla. O binaları yıkacağız, orayı meydan yapacağız. Belediyemizin önü de meydan. Belediyenin arkasında da otoban geçiyor. Otobanın üzerini de kapatıyoruz. Oradan da 22 bin metrekarelik yer çıkarıyoruz. Demek ki toplam meydanımız o bölgede 48 bin metrekareye ulaşıyor. Taksim meydanı 40 bin metrekare. Ortaya Taksim Meydanı’ndan büyük bir meydan çıkacak. Oraya bir tane de öğrenciler için millet kıraathanesi dediğimiz bir de kıraathane yapacağız” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 13:21
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