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Ümraniye’de silahlı çatışma anları kamerada

Ümraniye’de iki grup arasında çıkan ve yoldan geçen iki kişinin yaralandığı çatışma anları, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 17:01
Ümraniye’de silahlı çatışma anları kamerada

Ümraniye’de iki grup arasında çıkan ve yoldan geçen iki kişinin yaralandığı çatışma anları, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Otomobilden açılan ateşe karşı grup da karşılık verince ortalık karışırken, polis saldırganları arıyor.


Olay, önceki gece Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi İstiklal Caddesi’nde meydana gelmişti. İki grup silahlı çatışmaya karışmış, olayda yoldan geçen biri genç kız iki kişi yaralanmıştı. Çatışmaya ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otomobille olay yerinden geçen saldırganlar, aracın camından ateş açıyor. Bunun üzerine yoldan geçen şahıslar da bellerindeki silahı çıkarıp araca ateş açıyor. Caddede bulunanlar kaçışmaya başlarken, saldırganlar kayıplara karışıyor.


Öte yandan, olayda yaralanan genç kızın akrabası Songül Bülbül, "Dondurma yemeye giderken oldu. Çatışma o zaman oldu. Ateşin arasında ailece kaldılar. Eltimin kızı yaralandı. Allah korudu" dedi.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 17:01
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