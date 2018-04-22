Ümraniye’de Misak-ı Millî Sergisi açılışı yapıldı

Ümraniye Belediyesi, ilçede ikamet eden kadınların iş hayatında aktif olarak yer almalarına ve mesleki olarak bir alanda uzmanlaşarak, ev ekonomilerine katkıda bulunmalarına imkân sağlamaya devam ediyor. Bu bağlamda Ümraniye Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Meslek Edindirme Kursları, 2004’ten bu yana 24 bin 55 kişiyi mezun etti. Meslek Edindirme Kursları’nda 2017-2018 döneminde, Minyatür, Tezhip, Hat, Bilgisayar, Çocuk Gelişimi, Mefruşat, Abiye Giyim, Giyim, Ebru, El Nakışı, El Sanatları, Yabancı Dil Arapça, İğne Oyası, Yemek Yapımı ve Sunumu, Pastacılık, Rize Bezi Dokuma Feretiko, Cam Yaldızlama, Örgü, Gümüş Takı İşlemeciliği, Makine Nakışı, Çini, Resim, Dantel Anglez, Kalem İşi, Filoğrafi, Tokat Tahta Baskı Yapma, İlk Yardım, Kuran-ı Kerim gibi 28 branşta; 19 kurs merkezinde yıl boyunca eğitim alarak, mezun olmaya hak kazanmış 1228 kursiyerin el emeği göz nuru eserlerinden oluşan, Misak-ı Millî temalı yıl sonu sergisi Ümraniye Santral Meydan’da kurulan dev çadırda görücüye çıktı.

Sergi açılışına Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ve Eşi Saliha Can’ın yanı sıra; Ümraniye İlçe Kaymakamı Suat Dervişoğlu, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Av. Mahmut Eminmollaoğlu ve Eşi Gülendam Eminmollaoğlu, Ümraniye İlçe Müftüsü İlyas Yılmaztürk, AK Parti Ümraniye İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Taşçı, AK Parti Ümraniye İlçe Gençlik Kolları Başkanı Osman Nuri Anbarkaya, AK Parti Ümraniye İlçe Başkan Yardımcıları ve AK Parti Ümraniye İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Ümraniye Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, Ümraniye Belediyesi Meslek Edindirme Kursu Hocaları, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Tuba Kızıltan açılış konuşması yaparak, serginin hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, açılışı yapılan Misak-ı Millî Sergisi hakkında bilgi verdi.

Ardından bir konuşma yapan AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Av. Mahmut Eminmollaoğlu, “Öncelikle Misak-ı Millî temalı sergi hayırlara vesile olsun.Ümraniye Meslek Edindirme Kursları yıllardır farklı bir tema ile daha geniş kitlelere hitap ediyor” dedi. Misak-ı Millî sınırlarımız hakkında da bilgi veren Eminmollaoğlu, “24 Haziran da ülkemiz seçime gidiyor. Bu seçime kadar 12 seçim geçirdik. Elhamdülillah bunun da başarıyla üstesinden geleceğiz” dedi. “Belediyemiz yıllardır hayırda yarış yaparak güzel eserler üretmeye devam ediyor” diyerek konuşmasına devam eden Eminmollaoğlu, “1228 kardeşimiz MEB onaylı sertifikalarını aldılar. Belediyemiz klasik belediyeciliğin yanı sıra sosyal, kültürel alanda da öncülük yapan bir belediyedir. Bu vesileyle tüm bu çalışmalarından dolayı Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can yaptığı konuşmada, “1 yıllık kurstan sonra 1228 kardeşimiz aldığı kursların belgelerini hak ettiler. Hepsini tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. Ramazana kadar sergimiz açık olacaktır. Çünkü ramazanda bu alanımıza hemşehri derneklerimizin statlarını kurarak, muhabbetle, ilahi aşkla yaşamanın gayreti içinde olacağız. Rabbim hayırlı bir ramazan yaşamamızı nasip etsin. Çünkü ramazan gelince heyecan duymayan tek bir kardeşimiz bile yoktur. Çünkü ramazanda farklı bir hava ve atmosfer oluyor” dedi. “Bu seneki ramazan farklı olacak” diyen Başkan Hasan Can, “Ramazan boyunca mukabelelerin devam edeceğini, şehitlerimize ve cümle geçmişlerimizin ruhlarına okunan hatimleri hediye edeceğiz. Ramazanı ramazan gibi yaşayacağız” dedi.

Başkan Hasan Can, “Ramazandan sonra inşallah 24 Haziran’da sandığa gideceğiz. İnşallah bu sistem ile ülkemiz hedeflerine emin adımlarla ilerleyecektir. Ancak bu milletin ayağa kalkmasını istemeyen o kadar çok şer odağı var ki, dünyanın en hızlı kalkınan ülke vasfını içine çekmek için tezgah kurmaya çalışıyorlar. Artik vesayetçi odakların vesayeti bitmiştir. Bu ülkede artık son sözü millet söylüyor. Milletin sandıkta söylediği sözün üstüne söz kabul etmiyoruz. 2019 Kasım da yapmayı planladığımız bu Cumhurbaşkanlığı seçimini Türkiye, öne alma kararı almıştır. Biran önce seçim atmosferinin ülkemizin ekonomisini olumsuz etkilememesi için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiyoruz. Artık Türkiye üzerinde hesaplar yapılmayacaktır. İnşallah 24 Haziran 2018 seçimlerinde milletimiz hep beraber sandığa giderek bu kararı verecektir” dedi.

Başkan Hasan Can, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrif ettiği AK Parti Ümraniye İlçe Başkanlığı 6. Olağan Kongresi’yle biz yola hazır olduğumuzu hep beraber gösterdik. Allah gazamızı mübarek eylesin. Rabbim bu milletin ayağına diken batırmak isteyen hainlere fırsat vermesin. Bizim milletimiz, bayrağımız, vatanımız ve devletimiz tektir. Bu vatan üzerinde ezan-ı Muhammedi ile dünyaya adalet dağıtan millet olarak yaşamak istiyoruz. Bu vesileyle sergimizin hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum” diyerek konuşmasını bitirdi.

Kısa bir konuşma yapan Ümraniye İlçe Kaymakamı Suat Dervişoğlu, “Belediyemizin Meslek Edindirme Kurslarımızın yıl sonu sergisi için bir araya geldik. El emeği göz nuru el sanatlarının yer aldığı sergimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından Başkan Hasan Can ve tüm protokol kursiyerlere sertifikalarını takdim etti. Ardından Başkan Hasan Can ve beraberindeki protokol Misak-ı Millî Sergisi’nin açılış kurdelasını gezerek sergiyi gezdi.

Sergi açılışından sonra Başkan Hasan Can İHA, DHA ve Kanal 58 TV'ye roportaj verdi.