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Aktüel Ümraniye'de "laf atma cinayetine" ilişkin müebbet hapis istemiyle dava açıldı
Aktüel

Ümraniye'de "laf atma cinayetine" ilişkin müebbet hapis istemiyle dava açıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-28 13:15:36 -
Ümraniye'de "laf atma cinayetine" ilişkin müebbet hapis istemiyle dava açıldı

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de kız arkadaşına laf attığını öne sürdüğü kişiyi silahla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Mert Özbey'in (18), olay tarihinde araçla ilerlerken yol kenarında arkadaşıyla oturan Ebubekir Doğanay'ı (22), silahla ateş ederek öldürdüğü belirtildi.

İddianamede ifadesi yer alan sanık Mert Özbey'in, arkadaşlarıyla araçla seyir halindeyken kız arkadaşlarına laf atılması üzerine sinirlerine hakim olamadığını ve kendisine doğru gelen kişiye 2 el ateş ettiğini söylediği aktarıldı.

İddianamede, sanığın aracında bulunan arkadaşı B.A.Ö'nün ifadesinde, Mert Özbey'in bir anda otomobili durdurduğunu, telefonunda bulunan bir fotoğrafa baktıktan sonra kaldırımda oturan kişiye ateş etmeye başladığını, kendisinin buna engel olamadığını söylediği belirtildi.

Sanık Mert Özbey'in, öldürme kastı ile hareket ederek hedef gözetmek suretiyle Ebubekir Doğanay'ın ölümüne sebebiyet verdiği kaydedilen iddianamede, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

İddianame gönderildiği Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanık Özbey'in yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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