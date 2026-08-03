Ümraniye'de gelecek gençlerle şekilleniyor

Fırsat eşitliğini esas alan çalışmalarla gençlerin akademik başarıları desteklenirken kişisel, sosyal ve kültürel gelişimlerine de katkı sunuluyor. YKS hazırlık kurslarından tercih danışmanlığına, bilim merkezlerinden millet kütüphanelerine, spor tesislerinden sosyal yaşam alanlarına kadar oluşturulan güçlü altyapı sayesinde gençler hem üniversiteye daha donanımlı hazırlanıyor hem de potansiyellerini keşfetme imkânı buluyor. Yaklaşık 320 bin kişiye ulaşan eğitim ve spor faaliyetleriyle Ümraniye Belediyesi, üniversite eğitimi almak isteyen gençlerin yanında olmaya ve onların geleceğine yatırım yapmaya devam ediyor.

Eğitimde Fırsat Eşitliğini Güçlendiren Yatırımlar

Ümraniye Belediyesi, eğitim alanında yürüttüğü çalışmalarla gençlerin akademik başarılarını desteklemenin yanında onların kişisel gelişimlerine de katkı sunuyor.

YKS hazırlık kursları, destek programları, dijital eğitim hizmetleri ve farklı eğitim projeleriyle her yıl yaklaşık 22 bin öğrenciye ulaşılıyor. Böylece öğrenciler yalnızca sınavlara hazırlanmakla kalmıyor; düzenli çalışma alışkanlığı kazanıyor, akademik başarılarını artırıyor ve gelecek hedeflerine daha güçlü hazırlanıyor.

Her yıl YKS tercih döneminde hizmet veren YKS Tercih Çadırıile de üniversite adaylarına ücretsiz danışmanlık desteği sunuluyor. Alanında uzman rehber öğretmenler eşliğinde yürütülen tercih danışmanlığı sayesinde öğrenciler, ilgi alanları ve hedefleri doğrultusunda bilinçli tercihler yaparak üniversite yolculuklarına daha sağlam adımlarla başlıyor.

Ümraniye Belediyesi'nin eğitim anlayışı; fırsat eşitliğini merkeze alan, her öğrencinin potansiyeline ulaşmasını hedefleyen bütüncül bir yaklaşım üzerine kuruluyor.

Teknolojiyi Tüketen Değil, Üreten Bir Gençlik

Geleceğin dünyasında söz sahibi olmanın yolunun bilim ve teknolojiden geçtiğinin bilinciyle hareket eden Ümraniye Belediyesi, gençleri erken yaşta bilimsel düşünceyle buluşturuyor.

Ümraniye Yapay Zekâ ve İnovasyon Merkezi, Fen Deney Atölyesi gibi uygulamalı eğitim alanlarında öğrenciler deneyerek öğreniyor; araştırma, üretme ve problem çözme becerilerini geliştiriyor.

Şehit Mühendis Zahide Güçlü Ekici Bilim Merkezi ise bugüne kadar 40 bin öğrenciyi bilimle buluşturarak ilçenin en önemli eğitim yatırımlarından biri hâline geldi. Burada gerçekleştirilen uygulamalı eğitimler sayesinde çocuk ve gençler, bilimi yalnızca teorik bilgi olarak değil, hayatın içinde deneyimleyerek öğreniyor.

Akademi Ümraniye ile Her Gence Yeni Bir Ufuk

Gençlerin ilgi alanlarını keşfetmelerine ve yeteneklerini geliştirmelerine imkân sağlayan Akademi Ümraniye, yaşam boyu öğrenme anlayışının önemli merkezlerinden biri olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

15 kurs merkezi ve 147 farklı branşta verilen eğitimlerle her yıl yaklaşık 5 bin 500 kursiyer, meslek edindirmeden yabancı dile, müzikten görsel sanatlara, geleneksel sanatlardan dramaya kadar birçok alanda eğitim görüyor.

Bu eğitimler sayesinde gençler hem mesleki yeterlilik kazanıyor hem de kültürel ve sanatsal yönlerini geliştirerek sosyal hayata daha güçlü katılıyor.

Millet Kütüphaneleri Gençlerin En Büyük Destekçisi

Bilginin en değerli yatırım olduğu anlayışıyla ilçeye kazandırılan millet kütüphaneleri, özellikle öğrencilerin en çok kullandığı yaşam alanlarından biri hâline geldi.

Modern mimarisi, sessiz çalışma salonları ve zengin kaynaklarıyla hizmet veren dört millet kütüphanesi, yaklaşık 80 bin üyeye ev sahipliği yapıyor. Sınav hazırlık süreçlerinden akademik araştırmalara kadar birçok alanda gençlere destek veren merkezler, günün büyük bölümünde kesintisiz hizmet sunarak eğitim hayatına önemli katkı sağlıyor.

Sporla Güçlenen Nesiller Yetişiyor

Sağlıklı nesiller yetiştirmenin en önemli yollarından biri olarak görülen spor alanında da Ümraniye Belediyesi önemli yatırımlara imza atıyor.

Her yıl 33 farklı branşta düzenlenen spor kurslarıyla yaklaşık 90 bin kişi sporla buluşurken; Ümraniye Spor Oyunları, Yaz Spor Okulları, Mahallem Futbol Turnuvası, 3x3 Sokak Basketbol Turnuvası, Geleneksel Okçuluk Kursları ve daha birçok organizasyonla yılda yaklaşık 70 bin kişi spor etkinliklerine katılıyor.

Bu organizasyonlar sayesinde gençler yalnızca spor yapmıyor; takım ruhunu, disiplinli çalışmayı, paylaşmayı ve birlikte başarmayı da öğreniyor.

Milli Sporcular Yetiştiren Spor Kulübü

Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü, ilçede kurulan spor altyapısının başarıya dönüşen en önemli örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

20 farklı branşta faaliyet gösteren kulüp bünyesinde 1.661 lisanslı sporcu bulunuyor. Bugüne kadar kazanılan 1.035 madalya, yetiştirilen 24 milli sporcu ve 6 milli antrenör, yapılan yatırımların somut sonuçlarını ortaya koyuyor.

Ümraniye Belediyesi, amatör spordan milli takımlara uzanan bu başarı yolculuğunda genç sporcuların yanında olmaya devam ediyor.

Üniversite Öğrencilerine Her Akşam Sıcak Yemek Desteği

Ümraniye Belediyesi, 2021 yılında hayata geçirdiği Öğrenci Lokantası projesiyle üniversite öğrencilerinin yanında olmaya devam ediyor. Belediye hizmet binasında faaliyet gösteren öğrenci lokantasında, Ümraniye'de (öğrenci yurtları hariç) ikamet eden üniversite öğrencilerine hafta içi her gün ücretsiz akşam yemeği sunuluyor.

Sağlıklı, hijyenik ve dengeli öğünlerle gençlerin bütçelerine destek olmayı amaçlayan hizmet, aynı zamanda öğrencilerin bir araya geldiği sıcak ve samimi bir buluşma ortamı oluşturuyor.

Gençlerin Yeni Buluşma Noktaları: Bir Başka Kahve ve Bir Başka Burger

Ümraniye Belediyesi, gençlerin sosyal yaşamını destekleyen projelerine “Bir Başka” markasıyla yenilerini eklemeye devam ediyor. İlçenin farklı noktalarında hizmet veren Bir Başka Kahve kioskları, uygun fiyatlı kahve seçenekleriyle özellikle öğrencilerden yoğun ilgi görüyor. Ümraniye Belediyesi mobil uygulamasına entegre edilen Bir Başka sistemi sayesinde gençler, uygulama üzerinden kolayca işlem yaparak avantajlı fiyatlarla kahveye ulaşabiliyor.

Bir Başka markasının yeni halkası olan Bir Başka Burger ise Santral Etkinlik Alanı'nda hizmete açıldı. Uygun fiyatlı ve kaliteli menüleriyle özellikle gençlere hitap eden işletme, lezzetli ürünleri ve modern atmosferiyle öğrencilerin ve gençlerin keyifle vakit geçirebileceği yeni bir buluşma noktası olarak Ümraniye'deki yerini aldı.

Gençlerle Güçlü İletişim: Motivasyon Buluşmaları

Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen Motivasyon Buluşmaları, gençlerle belediye yönetimini aynı masada buluşturmaya devam ediyor. Ümraniye Gençlik Meclisi üyeleri ve lise öğrencilerinin katıldığı programlarda gençler; Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile sohbet etme, sorularını yöneltme ve tecrübelerinden faydalanma imkânı buluyor.

Sohbet, müzik ve çeşitli etkinliklerle zenginleşen buluşmalar, gençlerin sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sunarken, onların görüş ve önerilerini doğrudan paylaşabilecekleri samimi bir iletişim ortamı oluşturuyor. Program sonunda gerçekleştirilen Bir Başka Kahve ikramı ise buluşmaların keyifli anlarından biri olarak gençlerden büyük ilgi görüyor.

Gençlerin Yaşam Kalitesini Artıran Güçlü Altyapı

Gençlik yatırımları yalnızca eğitim ve sporla sınırlı kalmıyor.

İlçede bugüne kadar 14 eğitim tesisi, 19 spor tesisi, 8 kütüphane, 14 sosyal tesis, 2 bilim ve kültür merkezi ile 96 açık spor alanı gençlerin hizmetine sunuldu. Devam eden projelerle yatırımların sayısı her geçen gün artıyor.

Mahalle ölçeğinde planlanan yatırımlar sayesinde gençler; eğitimden spora, kültürel etkinliklerden sosyal yaşama kadar birçok hizmete yaşadıkları çevrede kolaylıkla ulaşabiliyor.

Yeşil Alanlar Gençlerin Sosyal Yaşamına Nefes Oluyor

Ümraniye Belediyesi, gençlerin doğayla iç içe vakit geçirebileceği yaşam alanlarını da artırmayı sürdürüyor.

Dört millet bahçesi, yürüyüş yolları, bisiklet parkurları, açık spor alanları ve sosyal etkinlik alanlarıyla gençlerin aktif yaşamını destekleyen ilçe, bugün azımsanmayacak kadar büyük bir yeşil alan varlığına sahip bulunuyor.

Doğayla bütünleşen yaşam alanları, gençlerin sosyalleştiği, spor yaptığı ve kaliteli zaman geçirdiği önemli buluşma noktalarına dönüşüyor.

Güçlü Gençlik, Güçlü Ümraniye, Güçlü Türkiye

Ümraniye Belediyesi, gençlere yönelik yatırımlarını kısa vadeli hizmetler olarak değil, uzun vadeli bir kalkınma vizyonunun temel unsuru olarak değerlendiriyor.

Bilim üreten, okuyan, düşünen, spor yapan, kültür ve sanatla iç içe yetişen bir nesil için eğitimden sosyal yaşama kadar her alanda yatırımlarını sürdüren belediye, gençlerin potansiyellerini ortaya çıkaracak güçlü bir gelişim ekosistemi oluşturuyor.