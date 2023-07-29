Ümraniye'de 10 bin kişiye aşure ikram edildi

Ümraniye Belediyesi düzenlediği program çerçevesinde birlik ve beraberliği artıran, kaynaşmayı sağlayan aşure ikram geleneğini bu sene de sürdürdü. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı İstanbul Milletvekili Murat Kurum ile kazanların başına geçerek, kendi elleriyle vatandaşlara aşure ikram etti.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Muharrem ayı ve Aşure Günü’nün önemine değinerek, “Aşurenin içerisinde çeşit çeşit yiyecekler bulunur. Bu yiyeceklerinin her birinin tadı ayrıdır. Ama aynı kazanda pişirildiğinde, apayrı bir tat oluşturarak aşure haline gelir. İnsanlarda çeşit çeşittir. Nasıl ki aşurede birleşen yiyecekler aşureye ayrı ve güzel bir tat veriyorsa; her çeşit inançtan, kültürden ve etnik yapıdan insan da birlik olduğunda aynı aşure gibi bambaşka bir güzellik kazanır. Bugünün millet olarak, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin pekişmesine vesile olmasını diliyorum” dedi.

Ümraniye Alemdağ Caddesi’nde aşure pişirme ve dağıtım programına katılan Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum yaptığı konuşmada, “Birlik ve beraberliğimizin sembolü olan aşure günün tüm İslam dünyasına hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu vesileyle aşure programını hazırlayan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum” dedi.

Ümraniye’de 28 Temmuz saat 14.00’te cuma namazından sonra 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda başlayan aşure dağıtımları; 30 Temmuz Pazar saat 13.00’te Millet Bahçesi, 1 Ağustos Salı saat 14.00’te Dudullu Meydan, 4 Ağustos Cuma saat 14.00’te İlim Sarayı Camii’nde devam edecek.



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