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Aktüel

Ümraniye polisinden anlamlı ziyaret

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çakmak’ta polisleri çok seven otizmli kız çocuğunu ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 14:29:53 -
Ümraniye polisinden anlamlı ziyaret

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çakmak’ta polisleri çok seven otizmli kız çocuğunu ziyaret etti.


Ümraniye Çakmak Mahallesi’nde ikamet eden otizmli kız çocuğu, 155 polis ihbar hattını arayarak polisleri çok sevdiğini ve korona tedbirlerinden dolayı dışarı çıkamadığını belirtti. Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bu çağrıya duyarsız kalmayarak otizmli kız çocuğunu evinde ziyaret etti. Ziyaretine gelen polisleri karşısında gören çocuğun çok sevindiği görüldü. Çocuğu ve ailesini ziyaret eden polis ekipleri tatlı ikramında bulundu.

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