Ümraniye Belediyesinden İBB'ye 'Yeşil Vadi Spor Tesisi' tepkisi: Tarumar edilmiş dava açacağız
Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Tuncer, mahkeme kararıyla devraldıkları Yeşil Vadi Spor Tesisi'ndeki duş başlıkları, klozet kapakları ve engelli bireyler için havuza kurulan asansör sisteminin İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) söküldüğünü belirterek bu duruma tepki gösterdi. Tuncer, “Bugün itibarıyla Muhammet Safi Türk Kültür Merkezi ve Yeşil Vadi'nin içerisinde bulunan yüzme havuzu encümen kararıyla Ümraniye Belediyesi'nindir. Ne yazık ki buraları gezdiğimizde tarumar edildiğini gördük. Duvarlar, mutfak sökülmüş. Engelli vatandaşlarımızın havuza inebilmesi için yapılan asansörü, prizleri sökmüşler. Daha enteresanını da söyleyeyim. Tuvalet klozetlerini sökmüşler. Ben buradan Ekrem Bey'e sesleniyorum; sana tuvalet klozet kapağı lazımsa Ümraniye Belediyesi olarak biz göndeririz. Buralardan söküp alıp götürmene gerek yok. Ama biz burayı teslim alırken ‘kamu malına verilen zarardan’ dolayı da ilgilileriyle alakalı dava açacağız” açıklamasını yaptı.
Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Tuncer Yeşil Vadi Spor Tesisi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, merhum İBB Başkanı Kadir Topbaş döneminde yapılan tesisi bugün itibarıyla devraldıklarını belirterek sürece ilişkin bilgi verdi.
"Mahkeme Ümraniye Belediyesini haklı gördü"
Tuncer, İBB'nin encümen kararıyla burayı kiralamak istediğini, AK Partili meclis üyeleri olarak konuya müdahil olup satışı veya üçüncü bir şahsa kiralanmasını engellediklerini vurguladı.
Spor tesisini 750 bin nüfuslu Ümraniye'nin hizmetine açtıklarını belirten Tuncer, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ümraniye'deki özel çocuklarımız aynı şekilde buradan hizmet alacaktır"
İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Tarık Balyalı'nın İYİ Parti Grup Başkanvekili ile bir süre önce gerçeği yansıtmayan açıklamalarda bulunduğunu söyleyen Tuncer, "Bugünkü bu açıklamamızın sebebi, gerek Ümraniye halkını aydınlatmak gerekse CHP ve İYİ Partinin buradaki yalan yanlış enformasyonunu düzeltmektir. Ümraniye'deki özel çocuklarımız aynı şekilde buradan hizmet alacaktır. Tarık Bey'in söylediği gibi bir kesime hitap eden yer değil, 750 bin nüfuslu Ümraniye halkının tamamının buradan faydalanacağı bir yerdir. Bunların işi gücü AK Parti'ye çamur atmak, kendilerinin yapmış olduğu hiçbir iş yok.'' ifadelerini kullandı.
Tuncer, bugün itibarıyla Muhammed Fatih Safitürk Kültür Merkezi ile Yeşil Vadi'nin içerisindeki yüzme havuzunun encümen kararıyla Ümraniye Belediyesine geçtiğini kaydetti.
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Açıklamasının ardından gazetecilere spor tesisini gezdiren Tuncer, yüzme havuzundan sökülen engelli asansörünün yerini, sökülen klozet kapakları, duş başlıkları ve mutfak dolaplarını gösterdi.
"Tesisi devretmek durumunda kaldık"
Bu arada, İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Balyalı ile İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan daha önce konuyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuştu.
Balyalı, mahkeme kararı sonucunda tesisi ilçe belediyesine haksız bir biçimde devretmek durumunda kaldıklarını savunmuştu.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Özkan ise "Mahkeme kararı olduğu için tabii biz hukukun üzerine çıkacak değiliz, alanı devredeceğiz." değerlendirmesinde bulunmuştu.