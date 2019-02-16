Ümraniye Belediye Başkan adayı Yıldırım: “İttifakla beraber bizim oyumuz en az yüzde 70 olmalı”

Ümraniye MHP İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği Cumhur İttifakı buluşmasına katılan AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım; “İttifakla beraber bizim oyumuz en az yüzde 70 olmalı” dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter isebirlik ve beraberlik mesajı vererek, Cumhur İttifakı ile mutlaka başarıya ulaşacaklarını söyledi.

Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Ümraniye MHP İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği Cumhur İttifakı programına katıldı. Programa TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım da katıldı. Başkan adaylarının yanı sıra programa MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, AK Partili ve MHP’li Milletvekilleri, Ümraniye Belediye Başkan adayı Hasan Can,Ümraniye MHP İlçe Başkanı Adnan Çakır, Ümraniye AK Parti İlçe Başkanı Mahmut Eminmollaoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda bir konuşma yapan Cumhur İttifakı’nın Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım; “15 Temmuz gecesi devletin devamını ve milletin bekasını her şeyin üstünde gören insanlarımız hain darbe teşebbüsüne karşı sokağa çıkıp, ülke çapında bir müdafaa hattı oluşturdular. 15 Temmuz’u takip eden günlerde bakıldı ve görüldü ki, bu hattı oluşturanların kahir ekseriyeti AK Partili ve Milliyetçi Hareket Partililerdi. Allah’a hamdolsun ki o gece kendiliğinden oluşan hasbi, natürel, doğal, hesapsız, karsız, çıkarsız bir beraberlikti. Liderlerimizin basireti ile kalıcı bir hale dönüştü” dedi.

“Cumhur ittifakı ile oy oranımız yüzde 70 olmalı”

Belediye Başkanlığı adaylığı açıkladıktan sonra Ümraniye MHP İlçe Başkanının kendisini aradığını ve birlikte çalışmaya başladıklarını hatırlatan Yıldırım; “AK Parti Ümraniye’de bir önceki belediye başkanlığı seçiminde yüzde 49 oy almış. En son seçimde yani Cumhur İttifakı ile beraber yüzde 56.6 oy almış. Oysa hangi kriterlere göre araştırırsak araştıralım bizim Ümraniye’deki oy potansiyelimizin bu olmadığı görülüyor. İttifakla beraber bizim oyumuz en az yüzde 70 olmalı. Her gittiğim yerde insanlarımıza bunu hatırlatıyor ve niçin yüzde 70 olmasın diye soruyorum. Diyorum ki Ümraniye’li hemşehrilerime bizim Ümraniye’de yüzde 70 oy almamız büyükşehire ve merkezi idareye karşı elimizi güçlendireceği gibi, büyükşehirde de Binali abinin oylarına ekstradan 2-3 puan ilave istiyoruz. Binali Yıldırım’ın güçlü bir şekilde yüksek bir oyla seçilmesi biz 1994’den bu yana çok iyi biliyoruz ki, büyükşehir belediyemiz olmazsa ilçe belediyesinin yapacağı yatırımlar da hizmetlerde çok sınırlı kalırız. Oysa bizim büyük yatırımlara ve hizmetlere ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

“Cumhur İttifakı ile başarıya ulaşacağız”

15 Temmuz’dan sonra birlik ve beraberlik ruhunun doğduğunu ve milletin oluşturduğu bu ruhun da milletledevlet arasındaki tortuları ve engelleri kaldırdığını ifade eden MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter; “Anadolu coğrafyası yaklaşık Hititlere kadar tarihe bakınız ne zaman birlik ve beraberlik kaybedildiyse mutlaka vatan kaybettik. Bu birlik ve beraberlik siyasi bir söylem değil. Bu birlik ve beraberlik ezbere ifade edilen bir kavram da değil. Bu birlik ve beraberlik bizim namusumuza emanet. Tarihin bize bir mirası. Ecdadın bize yüklemiş olduğu bir görev ve boynumuzun borcu. Biz bunu andolsun ki yaşatacağız. Andolsun ki muhafaza edeceğiz. Cumhur ittifakı ile mutlaka başarıya ulaşacağız” diye konuştu.