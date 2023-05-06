Umran Dergisi Mayıs 2023/345. Sayı Çıktı!...

Seçimlerin sadece Türkiye’de değil 2023 yılında dünyadaki en önemli seçim olduğunu ifade eden dünyada da yakından takip edildiğine dikkat çekiyor. Seçimlerin, Türkiye’nin tarihsel misyonunu harekete geçiren millî iradeyi merkezde konumlandırma çabası ile seçilme lüzumunu hissetmeden iktidar kullanma ayrıcalığını terk etmek istemeyen dış destekli vesayet kalıntılarının ve onların siyasi ve sermaye uzantılarının mücadelesi şeklinde geçeceğini, dolayısıyla seçimlerin bir iktidar değişiminin ötesinde rejim değişikliği oylaması hâline geldiğini ele alıyor.

Gündem sayfalarında, Necip Fazıl Kısakürek’in vefatının kırkıncı yıldönümü Metin Önal Mengüşoğlu’nun “Necip Fazıl, ‘Şair Galiba!’ Hâlâ Yaşıyor mu?” başlıklı yazısı yer alıyor. Bu çerçevede şairin CHP eleştirilerinin öne çıktığı “Destan” şiiri üzerinde duruluyor. Firas Ebu Hilal bölgesel çekişmeler kapsamında Gannuşi’nin tutuklanmasının ne anlama geldiğini analiz ederken, Abdulvahhab El-Efendi ise Beşir ve Hamideti sonrasında Sudan demokrasisi ve şiddet konusunu yorumluyor. Ortadoğu’daki gelişmelerin Ali Safar ile Semir Atallah tarafından ele alındığı dergide Temel Hazıroğlu, toplumsallaşmanın ve medenileşmenin yedinci temel esası ‘yeniden ihya yasası’nı anlatıyor.

14 Mayıs seçimlerine nasıl yaklaşmak gerektiğine dair yorum ve değerlendirmelere yer verilen seçim dosyasında Mustafa Aydın, Cevat Özkaya, Burhanettin Can, Ali Aktaş, Ercan Yıldırım, David Hearst ve Mehmet Furkan Ören’in yazıları var.

Kritik sayfalarında, Mehmet Fatih Birgül “‘Dindar Bilinç’ Avcısı ‘Özgür Us’ Hakkında Fenomenolojik Bir Tahlil” başlıklı yazısında Türkiye’nin geleceğinden ümit kesmiş ve kapağı müreffeh ve güçlü Batı’ya atmak isteyen ‘mazlum, mağdur yurttaşlar’ ve bunlara veri taşıyan eski ve yeni garpzede muhafazakârların dünyasını, artık herkese açık ve günümüzün yeraltı edebiyat ortamı olan sanal dünya üzerinden yaygınlaştıran bir figürü ve zanlarını tartışıyor. Yasin Aktay ise CHP’nin araçsal eski/yeni teolojisi bağlamında Elmalılı M. Hamdi Yazır’ın Hak Dini Kur’ân Dili tefsirini analiz ediyor.

Ömer Kantarcı Ercan Yıldırım’ın İslamcılık, Beyza Atalar Tahsin Görgün’ün Türkiye’de İslami Düşünce Geleneği, Ceydanur Yıldırım ise Yücel Bulut’un Türk Sosyolojisinin Kısa Tarihi adlı kitaplarını değerlendiriyor.

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