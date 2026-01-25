  • İSTANBUL
Ümmühan Gülsüm Musaoğlu 3. kez başkan seçildi

Ümmühan Gülsüm Musaoğlu 3. kez başkan seçildi

Erzurum Oltu'da Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ümmühan Gülsüm Musaoğlu, 19’uncu genel kurulda 485 üyenin oyunu alarak üçüncü kez başkanlığa seçildi.

Erzurum’un Oltu ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın 19’uncu genel kurulunda sonuç değişmedi. Oltu ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ümmühan Gülsüm Musaoğlu, 19'uncu genel kurulda 485 üyenin oyunu alarak üçüncü kez başkanlığa seçildi. 2019'da tek adayla yarışan Musaoğlu, 2022 ve 2026 seçimlerine rakipsiz girdi. Musaoğlu, “İlk dönem bir adayla yarıştık, esnafımız beni başkan seçti. 2 dönemdir de rakibimiz yok. Bu da beni ziyadesiyle mutlu ediyor. Esnafla bir gönül bağı kurduğumuzu düşünüyorum” dedi.

 

Genel sekreter olarak görev yaptığı Oltu Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na 2019 yılında ilk kez aday olan Ümmühan Gülsüm Musaoğlu, yarıştığı erkek adayı geride bırakarak başkanlığa seçildi. Görev süresince esnafın sorunlarıyla birebir ilgilenen Musaoğlu, Şubat 2022'de yapılan seçimlere tek aday olarak katıldı. Esnaf ve sanatkarların oylarıyla görevde ikinci dönemini yaşayan Musaoğlu, geçen hafta yapılan seçime de rakipsiz girdi. 485 üyenin oyunu alan Musaoğlu, Oltu esnaf ve sanatkarından üçüncü kez güvenoyu aldı.

 

Yönetiminde 3 kadın

Başkan Musaoğlu, 8 kişiden oluşan yönetim kuruluna da 3 kadın esnafı aldı. Meltem Yıldırım, Halime Bayındır ve Maysa Altaş yönetimde esnafın sorunlarının çözümünde Başkan Musaoğlu'na destek olacaklar.

 

Esnaf ve sanatkarların kendisine gösterdiği güven ve teveccühün büyük bir onur olduğunu ifade eden Musaoğlu, “Beni tekrar seçen esnaf ve sanatkarıma göstermiş oldukları güven ve teveccühten ötürü çok teşekkür ediyorum. İşimi çok seviyorum ve severek yapıyorum. Esnafımıza faydalı olabilmek, onların yanında olmak motivasyonumu daha da artırıyor. Bu bizim üçüncü dönemimiz. İlk dönem bir adayla yarıştık, esnafımız beni başkan seçti. 2 dönemdir de rakibimiz yok. Bu da beni ziyadesiyle mutlu ediyor. Esnafla bir gönül bağı kurduğumuzu düşünüyorum. Esnaf ve sanatkarımızın takdiri ve desteğiyle tekrar seçilmenin gururunu yaşıyorum. Beni yeniden bu göreve layık gören tüm esnafımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

 

Genel sekreter olarak görev yaparken esnafın isteği üzerine başkanlığa aday olduğunu belirten Musaoğlu, şunları söyledi:

“İlçe esnaf ve sanatkarına genel sekreter olarak hizmet veriyordum. Esnafımız ilerleyen dönemlerde başkan adayı olarak görmek istedikleri bildirdi. Ben de aday oldum. İlk dönem bir rakiple yarıştım ancak 2 ve 3'üncü dönemlerde tek aday olarak seçime girdim. Görev sürem boyunca her zaman samimiyetle esnafımızın gönlünde yer edinmeye, birliğimizi güçlü tutmaya gayret ettim. Esnafımızın sorunlarıyla birebir ilgilendim. Onlarla bacı, kardeş, başkan olduk. Birlikteliğimiz gönül bağıyla perçinleşti."

