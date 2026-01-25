İşte YPG’li teröristlerin gerçek yüzü! Öldürdükleri sivillere yaptıkları kan dondurdu

Suriye'nin kuzeyindeki Ayn el-Arab bölgesinde terör örgütü YPG üyelerinin, katlettikleri sivillerin cenazelerini bir araya getirerek soğukkanlılıkla saydıkları ve bu anları video kaydına aldıkları ortaya çıktı. Ele geçirilen görüntüler, bölgedeki terör yapılanmasının sivil halka yönelik uyguladığı sistematik şiddeti ve savaş suçlarını bir kez daha tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Uluslararası kamuoyunda infiale yol açan bu olay, terör örgütünün "sivil savunucu" iddiasının sadece bir maske olduğunu kanlı bir şekilde belgeledi.



