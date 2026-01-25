  • İSTANBUL
Dünya İşte YPG’li teröristlerin gerçek yüzü! Öldürdükleri sivillere yaptıkları kan dondurdu
Dünya

İşte YPG’li teröristlerin gerçek yüzü! Öldürdükleri sivillere yaptıkları kan dondurdu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Suriye'nin kuzeyindeki Ayn el-Arab bölgesinde terör örgütü YPG üyelerinin, katlettikleri sivillerin cenazelerini bir araya getirerek soğukkanlılıkla saydıkları ve bu anları video kaydına aldıkları ortaya çıktı.

Suriye'nin kuzeyindeki Ayn el-Arab bölgesinde terör örgütü YPG üyelerinin, katlettikleri sivillerin cenazelerini bir araya getirerek soğukkanlılıkla saydıkları ve bu anları video kaydına aldıkları ortaya çıktı. Ele geçirilen görüntüler, bölgedeki terör yapılanmasının sivil halka yönelik uyguladığı sistematik şiddeti ve savaş suçlarını bir kez daha tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Uluslararası kamuoyunda infiale yol açan bu olay, terör örgütünün "sivil savunucu" iddiasının sadece bir maske olduğunu kanlı bir şekilde belgeledi.


Suriye'nin Ayn el-Arab bölgesinde YPG'li teröristlerin öldürdükleri sivillerin cenazelerini saydıkları ortaya çıktı.
Edinilen bilgilere göre, Ayn el-Arab bölgesinde sivilleri öldüren YPG'li teröristler, sivillerin cenazelerini bir araya getirdi.
Teröristlerin, öldürdükleri sivilleri video kaydına alıp saydıkları ortaya çıktı.

