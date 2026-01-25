  • İSTANBUL
Soğuk vurdu, dere buz tuttu… Ördeklerin buzla imtihanı
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Soğuk vurdu, dere buz tuttu… Ördeklerin buzla imtihanı

Hakkari Yüksekova'da dondurucu soğuklar Büyükçay Deresi’nin yüzeyini kısmen buzla kapladı. Karlarla çevrili dere yatağında ördeklerin su birikintilerinde yüzdüğü anlar dronla görüntülendi.

Foto - Soğuk vurdu, dere buz tuttu… Ördeklerin buzla imtihanı

Hakkari Yüksekova’da etkisini artıran soğuk hava, Köprücük köyü yakınlarından geçen Büyükçay Deresi’nde kış manzarasını daha da sertleştirdi.

Foto - Soğuk vurdu, dere buz tuttu… Ördeklerin buzla imtihanı

Yüzeyi yer yer buz tutan derede, göçmen kuşların uğrak noktalarından biri olan alanın tamamen sessizliğe bürünmediği görüldü.

Foto - Soğuk vurdu, dere buz tuttu… Ördeklerin buzla imtihanı

Göçmen kuşların üreme noktalarından olan derede ördekler, su birikintilerinde yüzdü.

Foto - Soğuk vurdu, dere buz tuttu… Ördeklerin buzla imtihanı

Karlarla çevrili dere yatağındaki manzara, dronla görüntülendi.

