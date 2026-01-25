Soğuk vurdu, dere buz tuttu… Ördeklerin buzla imtihanı
Hakkari Yüksekova'da dondurucu soğuklar Büyükçay Deresi’nin yüzeyini kısmen buzla kapladı. Karlarla çevrili dere yatağında ördeklerin su birikintilerinde yüzdüğü anlar dronla görüntülendi.
Hakkari Yüksekova’da etkisini artıran soğuk hava, Köprücük köyü yakınlarından geçen Büyükçay Deresi’nde kış manzarasını daha da sertleştirdi.
Yüzeyi yer yer buz tutan derede, göçmen kuşların uğrak noktalarından biri olan alanın tamamen sessizliğe bürünmediği görüldü.
Göçmen kuşların üreme noktalarından olan derede ördekler, su birikintilerinde yüzdü.
Karlarla çevrili dere yatağındaki manzara, dronla görüntülendi.
