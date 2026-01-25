  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Kızak faciası can aldı! Daha 11 yaşındaydı
Yaşam

Kızak faciası can aldı! Daha 11 yaşındaydı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

Hakkari’de kızakla kayarken özel halk otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralanan 11 yaşındaki Lezgin Erdal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hakkari’de mahalledeki çocukların kızak keyfi, bir anda faciaya dönüştü. Kaza, saat 13.00 sıralarında Keklikpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede kızakla kayan Lezgin Erdal’a, Hakkari Belediyesi’ne ait özel halk otobüsü çarptı. Otobüsün altında kalan Erdal ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Erdal, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Lezgin Erdal doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

 

Bu arada kaza, otobüsün araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocuğun kızakla yolda kaydığı sırada otobüsün çarptığı anlar yer aldı.

Otobüs şoförünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

