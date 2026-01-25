  • İSTANBUL
"Büyük İsrail" hayali çöktü: Gazze'nin koruyucusu Erdoğan olacak!
Gündem

"Büyük İsrail" hayali çöktü: Gazze'nin koruyucusu Erdoğan olacak!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon, katıldığı bir programda ORTA DOĞU siyasetindeki dengelerin kökten değiştiğini itiraf etti. Bannon, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun "Büyük İsrail Projesi"nin elinde patladığını ve bölgenin yeni oyun kurucusunun Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu vurguladı.

Netanyahu büyük bir şok yaşıyor

Bannon, Netanyahu’nun Türkiye için "Filistin’in hamisi" ifadesinin kullanılmasından dolayı büyük bir öfke duyduğunu belirtti. Netanyahu’nun Gazze planlarının altüst olduğunu söyleyen Bannon, "Netanyahu, Türkiye’nin bu süreçteki rolünü kabullenmekte zorlanıyor ancak gerçek şu ki; Gazze’nin güvenlik garantörü ve koruyucusu Erdoğan olacak" dedi.

100 yıllık İngiliz planı iki ayda yerle bir oldu

Steve Bannon, bölgedeki Osmanlı etkisinin yeniden canlanmasına dikkat çekerek şunları kaydetti:

"General Allenby ve Arabistanlı Lawrence’ın 100 yıl önce Kudüs’ten Şam’a kadar Osmanlı nüfuzunu silmek için yaptıkları hamleler, sadece iki ay içinde tersine döndü. Osmanlı 'uzun vadeli' oynadı ve 600 yıl hüküm sürdüğü topraklara geri döndü."

Bölge ülkeleri Türkiye ile hareket edecek

Gazze’nin geleceğinde Türkiye’nin kilit rol oynayacağını belirten Bannon; Mısır, Suudi Arabistan ve BAE gibi ülkelerin de Türkiye ile koordineli şekilde bölgede güvenlik sağlayacağını ifade etti. Netanyahu’nun "Türkiye konusunda düşünmem lazım" diyerek itiraz etmesine rağmen, sahadaki gerçekliğin Erdoğan’ın liderliğine işaret ettiğini ekledi.

