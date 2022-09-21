Ümmetin en iyi eğitim modeli imam hatipler okullaşmada da lider

Sebahattin Ayhan İstanbul

ÖNDER’in açıkladığı Türkiye'nin Özgün Eğitim Modeli İmam Hatip Okulları raporuna göre, imam hatip okullarının tüm okullar içindeki oranı yüzde 13,49 olurken, tüm ortaokul ve lise öğrencileri arasındaki imam hatip öğrencisi oranları lisede yüzde 10,34; ortaokulda ise yüzde 13,87 olarak kaydedildi.

Her şey somut ve şeffaf

‘Türkiye'nin Özgün Eğitim Modeli İmam Hatip Okulları’ programında konuşan ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, "İmam hatip okulları milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı, kitaplarını Milli Eğitim'in belirlediği, müfredatını onayladığı, öğretmenlerini belirlediği okullardır. Okullarımız hakkında gizli saklı bir bilginin olmadığını, her şeyin somut ve şeffaf olduğunu sayısal verilerle ortaya koyacağız. Algıyla olgu arasındaki açıklığın çok fazla olduğu bir noktadayız, sayısal veriler ve sahanın gerçeklerini paylaşmak istedik" dedi.

İddialı bir çözüm modeli

Programa katılan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da, imam hatip okullarının Türkiye'nin din eğitimine ürettiği özgün bir model olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti: “Aydın Müslümanlar yetiştirmeyi amaçlayan imam hatipler, İslam coğrafyasına da önerilecek en iyi eğitim modelidir. Gençlerin lise yıllarında din eğitimi ile birlikte tüm eğitimi alabileceği, din adamı olmadan herhangi bir meslek grubunda devam edebileceğini öngören çok iddialı bir çözüm modelidir. Türkiye bu modeli diğer bütün İslam ülkeleri için modern, gelecek vadeden bir model olarak anlatmak yerine kendi içinde mücadele veriyor. Bu da bizim talihsizliğimiz. Yakın dönemde yaşadığımız bir FETÖ hadisesi var, aslında bu tür din istismarının önüne de imam hatiplerle geçebiliriz. Çünkü dinimizin doğru öğretilmesi, doğru uygulanması imam hatiplerle mümkün. Yanlış din anlayışına karşı, insanları teröre, şiddete iten anlayışları da bitirmek için imam hatiplere ihtiyacımız var.”

10 liseliden 1'i İmam Hatip'te

ÖNDER Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yapıcı ise, İmam Hatip Okullarına yönelik yürütülen kara propagandayı sayısal verilerle çürüttü. Yapıcı, 2022 verilerine göre Türkiye'deki tüm okulların sayısı bina olarak 32 bin 702 iken, bunların 4 bin 413 tanesinin İmam Hatip olduğunu, bu rakamın genele oranının ise yüzde 13,49'a tekabül ettiğini söyledi. Yapıcı, şöyle devam etti: “Türkiye genelindeki liselerin öğrenci sayısı 4 milyon 977 bin 344, İmam hatip liselerinin öğrenci sayısı ise 514 bin 630. Bu rakamın genele oranı 10,34 oranına denk geliyor. İHL öğrencilerinin yıllara göre sayısına bakıldığında 1996 yılında 188 bin 896 öğrenci, 2004 yılında 84 bin 898 öğrenci, 2022 yılında da 514 bin 630 öğrenci bu okullarda eğitim alıyor.”

28 Şubat'ta oran 2,37'ye düştü

Mevcut oranların 25 yıl önceki rakamların bile gerisinde kaldığının kaydedildiği raporda şu çarpıcı ifadeler yer alıyor. 1996 yılında imam hatip lisesi öğrencilerinin tüm lise öğrencilerine oranı 10,88. Bu oran 2004 yılında 2,37'ye kadar düşüyor. Katsayı adaletsizliği ortadan kalktıktan sonra 2012'de 7,02'ye, 2013 yılında 9,52'ye çıkıyor. İmam hatip lisesi binalarının yıllara göre sayıları ise şöyle: 1996 yılında 434 okul, 2004 yılında 442 okul ve 2022 yılında 1.693 okul.

İmam hatip ortaokullarında da benzer bir durum yaşanıyor. Türkiye'deki tüm ortaokul öğrencilerinin sayısı 5 milyon 121 bin 124. İmam hatip ortaokulu öğrenci sayısı, 710 bin 264.

10 dil, 8 ayrı bölüm

Proje İmam hatiplerde Dil, Hafızlık, Sanat, Spor, Musiki, Uluslararası, Teknoloji, İlahiyat bölümleri yer alıyor. İngilizce, Arapça, Fransızca, Almanca, Farsça, İspanyolca, Rusça, Çince, Japonca, İtalyanca olmak üzere 10 ayrı dilde hazırlık sınıfının bulunduğu 48 okul mevcut.

105 ülkenin genci bu okullarda

Hafızlık Pekiştirme Programı uygulayan Hafızlık Proje İmam Hatip Liselerinin sayısı 58. Bu okullara gençler, hafızlık eğitimini tamamladıktan sonra kayıt olabiliyor. Teknoloji ağırlıklı imam hatip liselerinin sayısı ve ilahiyat ağırlıklı eğitim veren imam hatip liselerinin sayısı 2.

Fen işleriyle eşit müfredat

İmam hatip liselerinin müfredatında İslami ilimler yüzde 30 oranında, fen ve sosyal bilimler ise yüzde 70 oranında yer alıyor. Yani, imam hatip lisesi öğrencileri Anadolu ve fen liseleriyle aynı dersleri, aynı saatlerde alırken üzerine İslami ilimler alanındaki dersleri görüyor.

Son 3 YKS’ye İHL damgası

imam hatip lisesi öğrencileri YKS sınavlarında da önemli başarılara imza atıyor. 2020 YKS'de ilk 100'de 27, ilk 1.000'de 279 öğrenci yer alırken bu rakam 2021'de ilk 100'de 42, ilk 1.000'de 387 şeklinde gerçekleşti. 2022 YKS'de ise imam hatip lisesi öğrencileri ilk 100'de 57, ilk 1.000'de 436 dereceyle varlık gösterdi.