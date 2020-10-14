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Aktüel Umman'da tedavi gören 283 Husi Yemen'e geri döndü
Aktüel

Umman'da tedavi gören 283 Husi Yemen'e geri döndü

Husilerin Yüksek Siyasi Konseyi Üyesi Muhammed el-Husi, Sana Havalimanı'na yönelik abluka ve yasağı kaldırmayı planladıklarını, uçuşların devamlı olacak şekilde açılacağını söyledi

Yeniakit Publisher
2020-10-14 21:43:55 -
Umman'da tedavi gören 283 Husi Yemen'e geri döndü

SANA (AA) - Yemen'deki çatışmalar sırasında yaralanan Husilerden 283 kişi, Umman'da gördükleri tedavinin ardından başkent Sana'ya geri döndü.

Husilere bağlı SABA ajansının haberine göre, Husilerin Yüksek Siyasi Konseyi Üyesi Muhammed el-Husi, Umman'da tedavi görerek sağlığına kavuşan 283 Husiyi geldikleri Uluslararası Sana Havalimanı'nda karşıladı. Diğer bir grup yaralı Husi de tedavi görmek üzere Umman'a gitti.

Havalimanında açıklama yapan Muhammed el-Husi, Sana Havalimanı'na yönelik abluka ve yasağı kaldırmayı planladıklarını, uçuşların devamlı olacak şekilde açılacağını kaydetti.

Husi, konuyla ilgili detaylı bilgi vermedi.

Birleşmiş Milletler, ülkedeki sağlık imkanlarının zayıflığı nedeniyle Yemenli yaralıların ülke dışında tedavisi konusunda yaşanan kriz için birkaç kez müdahalede bulunmuştu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, 9 Eylül'de Sana Uluslararası Havalimanı'nın, tahsis edilen yakıtın tükenmesi nedeniyle BM uçuşlarına kapatıldığını duyurmuştu.

BM ise 29 Eylül'de yaptığı açıklamada, Uluslararası Sana Havalimanı'nın insani uçuşlara açılması için İran destekli Husiler ile görüşmeler yapıldığını bildirmişti. Görüşmelerin ardından Husiler, havalimanının insani uçuşlar için kullanılmasına izin vermişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Sana Havalimanı, BM'nin yanı sıra Kızılhaç ve Sınır Tanımayan Doktorlar gibi uluslararası kuruluşların ekipleri ve yardımlarının bölgeye ulaştırılmasında önemli bir alan olarak kullanılıyor.

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