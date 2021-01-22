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Dünya Umman Sultanı, 285 tutukluyu affetti
Dünya

Umman Sultanı, 285 tutukluyu affetti

Umman Sultanı Heysem bin Tarık, göreve gelişinin birinci yıl dönümü dolayısıyla 285 tutuklu için af ilan etti. Heysem bin Tarık, Sultan Kabus bin Said'in ölümünün ardından 11 Ocak 2020'de görevine başlamıştı.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 19:50:00 -
Umman Sultanı, 285 tutukluyu affetti

Umman Sultanı Heysem bin Tarık, göreve gelişinin birinci yıl dönümü dolayısıyla 285 tutuklu için af ilan etti.

Umman resmi ajansı ONA'da yer alan haberde, Umman Sultanı Bin Tarık'ın 118'i yabancı uyruklu olmak üzere çeşitli davalardan hüküm giymiş 285 tutuklu hakkında af ilan ettiği belirtildi.

Haberde söz konusu affın, Sultan Bin Tarık'ın iktidara gelmesinin birinci yıl dönümü münasebetiyle ilan edildiği kaydedildi.

Söz konusu mahkumların uyruklarına ve hangi davalardan hüküm giydiklerine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Sultan Kabus bin Said'in ölümünün ardından 11 Ocak 2020'de görevine başlamıştı.

 

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