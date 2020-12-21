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Aktüel Umman Kovid-19 nedeniyle sınırlarını bir haftalığına kapatma kararı aldı
Aktüel

Umman Kovid-19 nedeniyle sınırlarını bir haftalığına kapatma kararı aldı

Yeniakit Publisher
2020-12-21 15:24:09 -
Umman Kovid-19 nedeniyle sınırlarını bir haftalığına kapatma kararı aldı

İSTANBUL (AA) - Umman, bazı ülkelerde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından sınırlarını bir hafta süreyle kapatma kararı aldı.

Umman resmi ajansı ONA'da yer alan habere göre, Kovid-19'un Yayılmasından Kaynaklı Gelişmeleri İnceleyen Yüksek Komite, yarın gece 01.00'den itibaren ülkeye kara, hava ve deniz sınırlarından giriş ve çıkışların bir hafta süreyle durdurulmasını kararlaştırdı.

Söz konusu kararın, bazı ülkelerde Kovid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından vatandaşların virüsten korunması için alındığı kaydedildi.

Kargo uçakları ve gemileri ile kamyonların söz konusu karardan muaf olduğu kaydedilen açıklamada, Yüksek Komitenin yeni türün durumunu takip ettiği ve buna uygun kararlar almaya devam edeceği aktarıldı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve bir grup bilim insanı, dün yaptıkları açıklamada, ülkede keşfedilen Kovid-19 türünün, yüzde 70 daha bulaşıcı olduğunu duyurmuştu.

Bu gelişmenin ardından Türkiye dahil birçok ülke İngiltere'de uçuşları durdururken, mutasyona uğrayan virüsün Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'da da görüldüğü bildirilmişti.

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