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Gündem Ümitcan’ın babası Durak Uygun da gözaltına alındı mı?
Gündem

Ümitcan’ın babası Durak Uygun da gözaltına alındı mı?

Aleyna Çakır’ın katil zanlısı olarak sorgulanan Ümitcan Uygun, hayat kadınlarıyla uyuşturucu içerkenki görüntülerini sosyal medyada paylaşması sonrası Twitter’da gelen tepkiler üzerine gözaltına alındı. Peki Ümitcan’ın babası Durak Uygun da gözaltına alındı mı?

Yeniakit Publisher
2021-01-10 15:41:00 - 2021-01-10 15:55:24
Ümitcan’ın babası Durak Uygun da gözaltına alındı mı?

Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Kaçmaya çalışırken yakalanan Uygun, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Ümitcan Uygun’un kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla babası Durak Uygun ile görüntülerdeki kadın da gözaltına alındı. Uygun hakkında uyuşturucuyu özendirmek suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.

Durak Uygun kimdir? Durak Uygun ne iş yapmaktadır?
Durak Uygun kimdir? Durak Uygun ne iş yapmaktadır?

Biyografi

Durak Uygun kimdir? Durak Uygun ne iş yapmaktadır?

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