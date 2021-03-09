Ümitcan Uygun'un arkadaşı canlı yayında genç kızı feci şekilde darp etti

Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi olan Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat, bir kadını öldüresiye darbettiği anları canlı yayında paylaştı.

Ankara'da Aleyna Çakır, 3 Haziran tarihinde Keçiören ilçesinde bir evde ölü olarak bulunmuştu. Genç kızın intihar ettiği öne sürülürken, Çakır'ın erkek arkadaşı olduğu belirtilen Ümitcan Uygun, olayın baş şüphelisi olarak kayıtlara geçti.

Genç kızın baygın hallerini paylaşmıştı

Çakır'a şiddet uyguladığı anları kayda alan Uygun, genç kızın baygın hallerini canlı yayında yayınlamıştı.

Yaşanan gelişmelerin üzerine uyuşturucu madde kullandığı için tutuklanan ve cezaevinde olan Uygun'un yakın arkadaşı Gökhan Özbolat da benzer bir olayla gündeme geldi.

Kıza uyguladığı şiddeti canlı yayına aldı

Saldırgan Özbolat sosyal medyada açtığı canlı yayında, bir genç kızı darbettiği anları paylaştı. Kızın çığlıklarına aldırış etmeyen Özbolat, kızın suratı ile vücudunun çeşitli yerlerine art arda tekme ve yumruklar salladı.

Şiddet görüntüsüne tepki yağdı

Bu anlara ait görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, kullanıcılar duruma tepki gösterdi.

Öte yandan, şiddet görüntülerinin kayıt altına alındığı sırada saldırganın yanında bulunan ve videoyu çeken kişinin de ekranlara yaptığı el hareketi dikkatlerden kaçmadı.

Ümitcan Uygun ve Aleyna Çakır