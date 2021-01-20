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Gündem Ümitcan Uygun'un ağabeyi Müge Anlı'yı ölümle tehdit etti
Gündem

Ümitcan Uygun'un ağabeyi Müge Anlı'yı ölümle tehdit etti

Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edilen ve 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek' suçundan tutuklanan Ümitcan Uygun'un ağabeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Müge Anlı'yı tehdit etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 01:02:00 - 2021-01-20 01:03:48
Ümitcan Uygun'un ağabeyi Müge Anlı'yı ölümle tehdit etti

Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'i öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun, geçtiğimiz günlerde 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek' suçundan tutuklanmıştı. Bu olayın ardından Ümitcan Uygun'un ağabeyi Müge Anlı'yı ve tepki gösterenleri ölümle tehdit etti.

Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin yürütülen davanın bir numaralı şüphelisi durumundaki Ümitcan Uygun'un ağabeyi sosyal medyadan tehditler savurdu.

Müge Anlı'yı ölümle tehdit etti

Ümitcan Uygun'un 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak ve Kullanılmasını Alenen Özendirmek' suçundan tutuklanmasının ardından ağabeyi, Ümitcan Uygun'un sosyal medya hesabı Instagram üzerinden başta sunucu Müge Anlı olmak üzere tepki gösterenleri ölümle tehdit etti.

"ALEYNA'NIN ÖLÜMÜNÜ HERKESE YAŞATACAĞIM"

Ümitcan Uygun'un ağabeyi sosyal medyadan paylaştığı mesajlarda, "Aleyna'nın ölümünü herkese yaşatacağım. Müge Anlı bunu sen de tadacaksın! Kardeşime kim yanlış yaptıysa hepsi bedelini hayatlarıyla ödeyecek. Yazan baba yürekliler var, hepinizi keserim. Bana öyle kabadayılık yapmayın. Ümitcan'ın hakkını kimseye yedirtmeyeceğim. Herkes canıyla da olsa alacak. Göreceksiniz, ağabeyi onu yalnız bırakmıyor" ifadelerini kullandı.

 

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