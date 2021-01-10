Ümitcan Uygun tutuklandı mı son dakika!

Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen’in ölümünde baş şüpheli Ümitcan Uygun, eli kolunu sallayarak dolaşıyordu. Ümitcan Uygun’un bir türlü gözaltına alınmaması kamuoyunda büyük tepkilere neden oluyordu. Ümitcan Uygun bu sefer baltayı taşa vurdu. Aleyna Çakır’ın katledilmesi davasından ceza almayan Ümitcan Uygun bu kez uyuşturucu kullanmak ve uyuşturucuya özendirmek suçlamasıyla gözaltına alındı. Ümitcan Uygun, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Kaçmaya çalışırken yakalanan Uygun, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Ümitcan Uygun tutuklandı mı?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ümitcan Uygun ile ilgili bir açıklama yayımladı. Başsavcılık açıklamasında, “Şüpheli Ü.U. ve kimliği tespit edilen diğer şüpheli T.K.’nin yakalanması ve gözaltına alınması hususunda kolluk birimlerine gerekli talimatlar verilmiştir” denildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan olay hakkında yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Bir kısım sosyal medya platformlarında, şüpheli şahıs Ü.U.’nun yanında bulunan diğer şüpheli ile birlikte uyuşturucu madde kullandığına dair görüntülerin paylaşıldığının tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır. Şüpheli Ü.U. ve kimliği tespit edilen diğer şüpheli T.K.’nin yakalanması ve gözaltına alınması hususunda kolluk birimlerine gerekli talimatlar verilmiştir. Soruşturmanın gelinen aşamasında, şüpheli Ü.U. yakalanarak Türk Ceza Kanunu’nun 190 ve 191. maddelerinde düzenlenen ‘Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanmak ve Kullanılmasını Alenen Özendirmek’ eylemlerinden gözaltına alınmıştır. Diğer şüpheli T.K.’nin ise kolluk birimlerince yakalanması için çalışmalara devam edilmektedir. İlgili şüpheliler hakkındaki soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımızca titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

Ümitcan Uygun kimdir?

Ümitcan Uygun Aleyna Çakır'ın sevgilisi olarak gündeme geldi. Ümitcan Uygun'un adı kız arkadaşı Aleyna Çakır'ın öldüğü olayda adı geçmiştir. Ankara'da yaşayan Ümitcan Uygun, aslen Yozgat Yerköylüdür. Ayakkabı satışı ve plakalık üretimi yapan işletmelerin sahibidir.Twitter'da Çakır'ı bayılana kadar dövdüğü videonun ortaya çıkmasıyla gündeme gelmişti.Şüpheli şahıs, paylaşımlarında elindeki paralarla, lüks arabalarla poz vermesiyle dikkat çekiyor.