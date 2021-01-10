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Gündem Ümitcan Uygun neden gözaltına alındı?
Gündem

Ümitcan Uygun neden gözaltına alındı?

Son dakika haberine göre, Aleyna Çakır’ın katil zanlısı olduğu iddia edilen Ümitcan Uygun ile babası Durak Uygun Ankara'da gözaltına alındı. Peki Ümitcan Uygun neden gözaltına alındı?

Yeniakit Publisher
2021-01-10 15:30:00 - 2021-01-10 15:34:23
Ümitcan Uygun neden gözaltına alındı?

Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilişkilendirilen ve uyuşturucu kullandığı anları sosyal medya hesabında paylaşan Ümitcan Uygun, babasıyla birlikte kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı.

Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Kaçmaya çalışırken yakalanan Uygun, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Ümitcan Uygun’un kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla babası Durak Uygun ile görüntülerdeki kadın da gözaltına alındı. Uygun hakkında uyuşturucuyu özendirmek suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.

5237 Sayılı TCK'nın 190/2 Md'sinde düzenlenen “Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme” 191. Md'lerinde düzenlenen uyuşturucu kullanma suçu vücut bulmuştur.

Ümitcan Uygun kimdir?

Ümit Can Uygun, ailenin ikinci çocuğu. İki kardeşten biri olan 22 yaşındaki Ümitcan Uygun, aslen Yozgat Yerköylü. Annesi Gülay Uygun çocuk eğitmeni, babası Durak Uygun ise ticaretle ilgileniyor. Ankara'da ikamet eden Ümitcan Uygun, ayakkabı satışı ve plakalık üretimi yapan işletmelerin sahibidir. Ümitcan Uygun, kız arkadaşı Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünün ardından Çakır'ı bayıltana kadar dövdüğü videonun ortaya çıkmasıyla gündeme gelmişti. 

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