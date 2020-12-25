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Aktüel Ümitcan Uygun hakkında soruşturma başlatıldı
Aktüel

Ümitcan Uygun hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara'da Aleyna Çakır'ın (21) evde ölü bulunmasından sonra gözaltına alınıp serbest bırakılan, ardından annesi şüpheli şekilde ölen Ümitcan Uygun ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Uygun hakkında, 'Tiktok' fenomeni Abdullah S.'yi tehdit ettiği gerekçesi ile soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 17:49:00 -
Ümitcan Uygun hakkında soruşturma başlatıldı

Aleyna Çakır, 3 Haziran'da 2020´de Keçiören ilçesinde evde ölü bulundu. Sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun'un, daha önce Çakır'a şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ise ölümünden kısa süre sonra sosyal medyada yer aldı.

DHA'nın haberine göre, bunun üzerine Ümitcan Uygun, polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Günlerce televizyon programına katılan Aleyna Çakır'ın ailesi, kızlarının ölümünden Ümitcan Uygun'u sorumlu tutarken, Uygun'un annesi Gülay Uygun, 17 Eylül akşamı, Ankara Keçiören'de bir akrabasının evine yakın dağlık alanda başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Çakır ve Uygun'un ölümüne ilişkin soruşturmalar devam ediyor.

Soruşturma başlatıldı

Ümitcan Uygun, önceki gün sosyal medya platformu 'Tiktok' fenomeni Abdullah S.'nin yayınına bağlandı. Uygun'un, Abdullah S.'ye, Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili 'adalet yerini bulacak' yönündeki sözleri üzerine hakaret ve tehditte bulunduğu "Seni öldüreceğim" dediği ileri sürüldü.

Bunun üzerine Ümitcan Uygun hakkında 'tehdit' suçundan soruşturma başlatıldı.

Uygun, soruşturma kapsamında Ankara Adliyesi'nde savcıya ifade verdi. İfadesinin ardından, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Uygun, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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