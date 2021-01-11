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Gündem Ümitcan Uygun emniyetteki ifadesinde ne dedi?
Gündem

Ümitcan Uygun emniyetteki ifadesinde ne dedi?

Uyuşturcu içerken görüntüleri sosyal medyaya düşen Aleyna Çakır’ın katil zanlısı olduğu iddia edilen Ümitcan Uygun gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ümitcan Uygun’un emniyetteki ilk ifadesi de ortaya çıktı. Peki Ümitcan Uygun emniyetteki ifadesinde ne dedi?

Yeniakit Publisher
2021-01-11 14:19:00 - 2021-01-11 14:19:46
Ümitcan Uygun emniyetteki ifadesinde ne dedi?

Ankara'da Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun'un, iki kadınla birlikte uyuşturucu madde kullandığına ilişkin görüntülerinin sosyal medyada yer aldığı tespit edildi. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ümitcan Uygun ve yanında bulunan iki kadından T.K.'yı Etimesgut ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Ayrıca, Ümitcan Uygun'un kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla babası Durak Uygun da gözaltına alındı. Ümitcan Uygun hakkında, 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek' suçundan işlem yapıldı. Durak Uygun ve T.K. emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Ümitcan Uygun ise buradaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Elleri kelepçeli olarak polisler eşliğinde emniyetten çıkarılan Ümitcan Uygun, adliyeye götürüldü. 

Ümitcan Uygun emniyetteki ifadesinde ne dedi?

Ümitcan Uygun ise buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Elleri kelepçeli olarak polisler eşliğinde emniyetten çıkarılan Ümitcan Uygun, adliyeye götürüldü. Öte yandan baba Durak Uygun'un polisteki ifadesinde oğlu Ümitcan Uygun'un herhangi bir işte çalışmadığını ve geliri olmadığını, uyuşturucu kullanıp kullanmadığını bilmediğini ifade ettiği belirtildi. 

Ümitcan Uygun ifadesinde “Bu videoyu Kumsal'ın telefonundan ben çektim. Herhangi bir sosyal medyada yayınlamadım. Bu videoyu çektiğimde alkollüydüm. Kim tarafından sosyal medyada yayınlandığını bilmiyorum” şeklinde ifade verdiği öğrenildi. Uygun, sosyal medyada narkotik içerikli bir yayın yapmadığını öne sürerek, şöyle konuştu: “Ben metamfetamin maddesini bir defa kullandım. 3, 4 yıl öncesinden bu yana hiçbir uyuşturucu uyarıcı madde kullanmadım. Bu maddeyi Maltepe'deki bir pavyonda konsomatris olarak çalışan takma ismi Kumsal olan kişiden aldım. Ben bu maddeyi bu kadınların bulunduğu tam olarak açık adresini bilmediğin ancak polislere göstermiş olduğum Aşağı Eğlence semtinde bulunan ikamette kullandım. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmıyorum. T.K.'yi mahalleden tanırım. Bu şahsın madde kullandığını ya da sattığını bilmiyorum.” 

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