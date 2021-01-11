Ümitcan Uygun cezaevine girdi mi? Ümitcan Uygun tutuklandı mı?

Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümit Can Uygun, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Kaçmaya çalışırken yakalanan Uygun, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri devam eden Ümitcan Uygun’un tutuklanıp tutuklanmayacağı da merak ediliyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada da Ümitcan Uygun’un gözaltına alındığı belirtilerek şunlar kaydedildi: “Bazı sosyal medya hesaplarında, yanındaki iki kadınla birlikte uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanırken çektikleri görüntüleri yayınlayan Ümitcan UYGUN isimli şahıs 10 Ocak 2021 günü ilimiz Etimesgut ilçesinde ekiplerimizce yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili tahkikat Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde çok yönlü olarak yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”