Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'nden skandal "deprem" paylaşımı! Gören, gözlerine inanamadı
Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, ırkçı söylemlerini nefret boyutuna taşıyan Ümit Özdağ başkanlığındaki Zafer Partisi'nin skandal paylaşımını köşesine taşıdı. Zafer Partisi Bursa İl Başkanlığı'nın "Kahramanmaraş Depremi'nin sebebi, Arap Levhasının, Anadolu'yu itmesidir" tweet'ini aktaran Altınok, söz konusu tweet'in "Türkiye'nin yabancı düşmanlığı tarihine" geçeceğini belirtti.
Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, ırkçı söylemlerini nefret boyutuna taşıyan Ümit Özdağ başkanlığındaki Zafer Partisi'nin skandal paylaşımını köşesine taşıdı. Zafer Partisi Bursa İl Başkanlığı'nın "Kahramanmaraş Depremi'nin sebebi, Arap Levhasının, Anadolu'yu itmesidir" tweet'ini aktaran Altınok, söz konusu tweet'in "Türkiye'nin yabancı düşmanlığı tarihine" geçeceğini belirtti.
Altınok, şunları kaydetti:
" "Oy verme yaşı 12'ye düşürülsün iktidarız" diyen Ümit Özdağ'a gülüyorlar ama siz söyleyin...
Çocuk olsanız Ümit Bey'in partisinin aşağıdaki söylemi sizin de ilginizi çekmez miydi? Türkiye yabancı düşmanlığı tarihine geçen tespiti noktasına, virgülüne dokunmadan aktarıyorum:
"Kahramanmaraş Depremi'nin sebebi, Arap Levhasının, Anadolu'yu itmesidir. Arap Levhası yaklaşık 10 Milyon yıldır Anadolu Levhasını itiyor.
Bir yandan Suriyeli istilacılar, Bir yandan Arap Levhası. Maalesef Coğrafya Kaderdir." "