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Gündem Ümit Özdağ’ın ve faşistlerin eseri! “Birçok yatırımcı Türkiye’den gidiyor”
Gündem

Ümit Özdağ’ın ve faşistlerin eseri! “Birçok yatırımcı Türkiye’den gidiyor”

Yeniakit Publisher
2023-09-17 11:31:00 - 2023-09-17 11:38:20
Ümit Özdağ’ın ve faşistlerin eseri! "Birçok yatırımcı Türkiye’den gidiyor"

Irkçıların körüklediği Arap düşmanlığı sebebiyle Türkiye'ye yatırım yapan birçok iş adamı baskıya dayanamayıp işini taşıdı. İki ayda Türkiye'den çıkan 1 milyar dolarlık Körfez sermayesi farklı ülkelere yöneldi. Başını Ümit Özdağ’ın çektiği ırkçı söylemler Türkiye’ye pahalıya patladı.

Türkiye'de yükselen Arap düşmanlığının son iki aylık dönemde ekonomiye vurduğu darbe 1 milyar doları aştı. Bazı resmi uygulamaların da eklenmesi ile içerdeki birçok Arap yatırım ve Arap ülkelerine endeksli ayakkabı, sağlık, inşaat, halı, turizm, gıda ve tekstil başta olmak üzere 15'e yakın sektör gelişmelerden olumsuz etkilendi.

Birçok firmada faaliyetler durma noktasına geldi. Körfez başta olmak üzere birçok Arap ülkesine ihracat yapan onlarca firma kapısına kilit vurdu.

Ortadoğunun en büyük haber kanalı olan El Jazeera’nin ünlü sunucusu Ania El Afandi:  

"Türkiye’de neler oluyor? Körfez ülkelerinden birçok yatırımcı Türkiye’de gün geçtikçe etkisini daha çok gösteren ırkçılıktan dolayı evini satıyor. Ayrıca yatırım yapmamaya karar veriyorlar. Türkiye açısından tehlikeli olaylar gelişiyor." dedi.
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Yorumlar

Hikmet

Bu faşist yüzünden yurt dışında iş yapan firmalarimizin özellikle oralarda çalışan vatandaşlarımızın da can güvenliği kalmadı! Peki bu sorunu kim çözecek? Biz Devlet yetkililerine şikayet ediyoruz yetkililer de bize !!

Hayri

Vatanını ,milletini sevenler neden faşişt olsun.Gidenler zaten gidecektir.Bu gazetenin amacı ne.Vatanını milletini küfredenlere sesiniz çıkmıyor.Üstelik istemediğiniz insanların resimlerini canavar gibi gösteriyorsunuz.Lütfen huzur ortamını bozmayın.
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