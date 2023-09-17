Ümit Özdağ’ın ve faşistlerin eseri! “Birçok yatırımcı Türkiye’den gidiyor”

Türkiye'de yükselen Arap düşmanlığının son iki aylık dönemde ekonomiye vurduğu darbe 1 milyar doları aştı. Bazı resmi uygulamaların da eklenmesi ile içerdeki birçok Arap yatırım ve Arap ülkelerine endeksli ayakkabı, sağlık, inşaat, halı, turizm, gıda ve tekstil başta olmak üzere 15'e yakın sektör gelişmelerden olumsuz etkilendi.

Birçok firmada faaliyetler durma noktasına geldi. Körfez başta olmak üzere birçok Arap ülkesine ihracat yapan onlarca firma kapısına kilit vurdu.

Ortadoğunun en büyük haber kanalı olan El Jazeera’nin ünlü sunucusu Ania El Afandi:

"Türkiye’de neler oluyor? Körfez ülkelerinden birçok yatırımcı Türkiye’de gün geçtikçe etkisini daha çok gösteren ırkçılıktan dolayı evini satıyor. Ayrıca yatırım yapmamaya karar veriyorlar. Türkiye açısından tehlikeli olaylar gelişiyor." dedi.

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