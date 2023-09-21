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Gündem Ümit Özdağ'ın sosyal medya trollerine yönelik operasyonda yeni gelişme!
Gündem

Ümit Özdağ'ın sosyal medya trollerine yönelik operasyonda yeni gelişme!

Yeniakit Publisher
2023-09-21 15:48:00 - 2023-09-21 15:54:51
Ümit Özdağ'ın sosyal medya trollerine yönelik operasyonda yeni gelişme!

Ümit Özdağ'ın ırkçı trollerine karı yürütülen operasyon kapsamında gözaltına Batuhan Çolak'ın gözaltı süresi 24 saat daha uzatıldı.

Özdağ'ın ırkçı propoganda araçlarından Aykırı adlı haber internet sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak ile Haber Report ve Ajans Muhbir hesaplarının yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 27 kişi "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nden bugün Batuhan Çolak hakkında açıklama geldi.

Açıklamaya göre; Çolak'ın gözaltı süresi de 24 saat daha uzatıldı.

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