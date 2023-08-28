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Gündem Ümit Özdağ'ın otobüsünde korkutan yangın
Gündem

Ümit Özdağ'ın otobüsünde korkutan yangın

Yeniakit Publisher
2023-08-28 15:29:00 -
Ümit Özdağ'ın otobüsünde korkutan yangın

Zafer Partisi'ne ait seçim otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Zafer Partisi'ne ait seçim otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıldönümü dolayısıyla, Kurtuluş Savaşı'nın simgesi haline gelen İstiklal Yolu'ndan Ankara'ya yürümek için Kastamonu'nun İnebolu ilçesine geldi. İlçeye gelen Zafer Partisi'ne ait seçim otobüsünün balatalarında yangın çıktı. Yangını fark eden partililerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

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