Ümit Özdağ'ın kuracağı partinin ismi belli oldu
İYİ Parti'den ayrılan milletvekili Ümit Özdağ'ın kuracağı partinin ismi ve logosu belli oldu.
Ümit Özdağ, yeni kuracağı partinin ismini ve logosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Özdağ yeni kuracakları partinin isminin "Zafer Partisi" olduğunu duyurdu.
Ayyıldız Hareketi lideri Ümit Özdağ, yeni kuracağı partinin ismini ve logosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Partinin adı "Zafer Partisi" olarak belirlendi.
Özdağ'ın paylaşımı şöyle:
"Kanıyla Anadolu'nun kapılarını açan, canıyla bu toprakları vatan yapan; Alparslan'dan Mustafa Kemal'e, şehitlerden gazilere, tarihi şan ve şerefle dolu büyük Türk milletinin yeni ZAFER'i doğuyor..."