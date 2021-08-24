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Siyaset Ümit Özdağ'ın kuracağı partinin ismi belli oldu
Siyaset

Ümit Özdağ'ın kuracağı partinin ismi belli oldu

İYİ Parti'den ayrılan milletvekili Ümit Özdağ'ın kuracağı partinin ismi ve logosu belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 10:26:00 - 2021-08-24 11:08:40
Ümit Özdağ'ın kuracağı partinin ismi belli oldu

Ümit Özdağ, yeni kuracağı partinin ismini ve logosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Özdağ yeni kuracakları partinin isminin "Zafer Partisi" olduğunu duyurdu.

Ayyıldız Hareketi lideri Ümit Özdağ, yeni kuracağı partinin ismini ve logosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Partinin adı "Zafer Partisi" olarak belirlendi.

Özdağ'ın paylaşımı şöyle:

"Kanıyla Anadolu'nun kapılarını açan, canıyla bu toprakları vatan yapan; Alparslan'dan Mustafa Kemal'e, şehitlerden gazilere, tarihi şan ve şerefle dolu büyük Türk milletinin yeni ZAFER'i doğuyor..."

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Yorumlar

Okur

Faşist bencil yani insanı değil insansı birisi.
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Sabetay Kemal

Haha, rekorlar kitabına girdik mi? Tam komedi tiyatro olduk. 2023'e kadar 1000'i buluruz herhalde...
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