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Siyaset Ümit Özdağ'ın ırkçı zihniyeti çocukları zehirliyor!
Siyaset

Ümit Özdağ'ın ırkçı zihniyeti çocukları zehirliyor!

Yeniakit Publisher
2023-10-03 14:51:00 -
Ümit Özdağ'ın ırkçı zihniyeti çocukları zehirliyor!

Ümit Özdağ'ın ırkçı söylemleriyle zehirlediği çocuk, hakaretler savurdu.

Suriyeliler hakkında kara propaganda yürüten ve halkı kin ve düşmanlığa sevk eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın nefret söylemleri şimdi de çocukları zehirlemeye başladı.

9-10 yaşlarında olduğu tahmin edilen küçük çocuk, kamera karşısına geçerek Ümit Özdağ güzellemeleri yaparken Suriyeli sığınmacılara nefret kustu.

Öfke patlaması yaşayan çocuk, sığınmacı karşıtı konuşmasını yaparken masayı tokatladı.

Ümit Özdağ'ı överken Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hakkında küfürlü sözler söyleyen küçük çocuğun görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

"Ümit Özdağ olmasaydı Hatay elimizde yoktu"

Küçük yaşında ırkçılıkla tanışan çocuk, "Geçen sene Hatay elimizden gidiyordu ya. Ümit Özdağ o yolları gitmeseydi, Recep Tayyip Erdoğan hiçbir *** yapamazdı. Sus, konuşma. Recep Tayyip Erdoğan, koltuğuna oturur orada kahvesini yudumlamaya devam ederdi. Keyfini bozmazdı. Ümit Özdağ oralara gitmeseydi, şu anda belki de Hatay elimizde yoktu." dedi.
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"Sınıfımda 6 Suriyeli, 1 Azerbaycanlı var"

Özdağ'ın ırkçı zihniyetinin zehirlediği çocuk, sınıfındaki Azerbaycanlı arkadaşından dahi rahatsız olduğunu dile getirirken "Sınıfımda 6 Suriyeli, 1 Azerbaycanlı, 1 İrlandalı mı öyle biri. Ben artık Türk sınıflarında 1 Suriyeli bile görmek istemiyorum bu ülkede. Tamam?" ifadelerini kullandı.

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