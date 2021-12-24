Ümit Özdağ'ın 'bilgisayar' şovu elinde patladı! TBMM Genel Sekreterliği: Siz istediniz, biz aldık

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde talepte bulunan milletvekillerine yeni bilgisayarları verildi. Yaşanan gelişmeyi şova çevirmek isteyen Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, 'ekonomik kriz' çığırtkanlığı yaparak toplumu, "600 vekilin bilgisayarı değiştirilmiş. İnsanlar aç iken bu çok ayıp bir harcama." ifadeleri ile provoke etmeye çalıştı. Özdağ'a cevap TBMM Genel Sekreterliği'nden geldi. Genel Sekreterlik tarafından yapılan açıklamada, "Sayın milletvekillerimizin bilgisayarları, re'sen değil sadece ve sadece talepleri halinde değiştirilmektedir. Nitekim, Sayın Ümit Özdağ’ın bilgisayarı da, kendisinin 20/12/2021 tarihli dilekçesi ile talep etmesi üzerine değiştirilmiştir." denildi.

Sosyal medyadan şov yapmaya kalktı!

Özdağ, Twitter hesabından paylaşım yaparak, milletvekillerine verilen bilgisayarlara eleştiride bulundu. "Günaydın Türk halkı, işte, çarşıda, pazarda, kahvede, okulda her nerede iseniz. Bu sabah TBMM’de basın toplantısı İçin odama geldim. Bilgisayarım değiştirilmiş." diyen Özdağ, "600 vekilin bilgisayarı değiştirilmiş.İnsanlar aç iken bu çok ayıp bir harcama. Halka porsiyon küçült derken bu yapılmaz." ifadelerini kullandı.

Yalanı birkaç saat içinde ortaya çıktı: 20 Aralık'ta kendisi talep etmiş!

Zafer Partisi Genel Başkanı'nın Twitter paylaşımından sonra, TBMM Genel Sekreterliği tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Sayın milletvekillerimizin bilgisayarları, re'sen değil sadece ve sadece talepleri halinde değiştirilmektedir. Nitekim, Sayın Ümit Özdağ’ın bilgisayarı da, kendisinin 20/12/2021 tarihli dilekçesi ile talep etmesi üzerine değiştirilmiştir. Paylaşımda bahsi geçtiği şekilde bütün milletvekillerimizin bilgisayarlarının değiştirilmesi söz konusu değildir."