Ümit Özdağ'ı fena ti’ye aldı

YENİ AKİT / ANKARA

Daha önce ‘Suriyeli mültecileri ülkelerine göndereceğiz’ diyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ şimdi de dünyanın en büyük parklarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Atatürk Havalimanı ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden, “Zafer Partisi’nin Atatürk Havalimanı ile ilgili projesi Atatürk Hava Limanı bugün yıkılıyor, sökülüyor ve Millet bahçesi olacakmış. Üzerine, hastane de yapsanız, iktidara geldiğimiz gün Atatürk Hava Limanı Projesine başlayacağız. Peki projemiz nedir? Yaptığınız millet bahçesini ağaçları ile birlikte yakın bir bölgeye taşıyacağız. Bu taşınan ağaçlar ile oluşacak yeni parka, “Atatürk Parkı” adını vereceğiz” şeklinde bir paylaşım yaptı.

Özdağ’ın paylaşımına yanıt veren Uluslararası ilişkiler uzmanı Öznur Küçüker Sirene ise, “En son Suriyelileri Suriye'ye taşıyacaktınız. Şimdi de sıra 132 bin fidanda. Partinizin ismini Zafer Lojistik olarak değiştirebilirsiniz” ifadelerini kullandı.