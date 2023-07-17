Ümit Özdağ’dan şoke eden "MİT" iddiası! Seçimleri kazansaydık...

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’yla Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve üç bakanlık için anlaştıklarını iddia etti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turunda cumhur ittifakının adayı Tayyip Erdoğan, millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi’nin kurduğu ata ittifakının adayı Sinan Oğan ve Memleket Partisi’nin Genel Başkanı Muharrem İnce yarışmıştı. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu, ikinci tura kalmıştı.

Oğan, ikinci turda Erdoğan’ı desteklemiş ancak ata ittifakı bileşenleri buna karşı çıkmıştı. Özdağ ikinci turda Kılıçdaroğlu’nu desteklemiş, iki lider arasında imzalanan protokol basınla paylaşılmıştı.

Protokolün öne çıkan başlığı kayyım uygulamaları olmuştu. Söz konusu başlık ve millet ittifakının ortak politikalar mutabakat metni arasında farklılık bulunuyordu.

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Özdağ, görüşmeden önce yeni dönemde ‘içişleri bakanı’ olacağını iddia etmiş; daha sonraysa “Hükümet kurulmadan konuşulmaz” demişti.

Kamuoyuna açıklanmayan yazılı mutabakat

T24’ten Cansu Çamlıbel’e konuşan Özdağ, kamuoyuna açıklanmayan yazılı bir mutabakatta Kılıçdaroğlu’yla üç bakanlık konusunda ‘mutabık kaldıklarını’ öne sürdü.

MİT başkanlığının da ‘sözlü anlaşma’da olduğunu iddia eden Özdağ, seçim kazanılsaydı kendisinin içişleri bakanı olacağını öne sürdü. Zafer Partisi lideri, diğer iki bakanlığın ismini söylemedi: “Şu anda artık önemli değil.”