Ümit Özdağ’dan skandal paylaşım! 'Yılbaşı gecesi canlı bomba patlatacaklar' dedi, IŞİD'le çatışma devam ederken kendisine oy istedi!

Yalova’da güvenlik güçlerimizin terör örgütü unsurlarına karşı yürüttüğü amansız mücadele devam ederken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama infiale yol açtı. Çatışma bölgesinden gelen haberler tüm Türkiye’nin yüreğini ağzına getirirken, Özdağ’ın yaşananları siyasi ranta devşirmeye çalışması "pes artık" dedirtti.

Mehmetçik Can Pazarında, Özdağ Oy Peşinde!

Yalova’da sokak aralarına sızan teröristlerle Özel Harekat Polislerimiz (PÖH) göğüs göğüse çarpışırken, Ümit Özdağ operasyonun henüz sürdüğü sıcak saatlerde provokatif bir dil kullanmayı tercih etti. Bölgedeki okulların tatil edilmesini ve güvenlik önlemlerini diline dolayan Özdağ, devletin terörle mücadelesini hedef alarak, paylaşımının sonuna "Zafer Partisi tek çözüm" notunu düştü.

Henüz operasyonun sonucu belli olmadan, şehit ve gazi ihtimalinin bulunduğu bir ortamda sergilenen bu tavır, kamuoyunda "kandan beslenen siyaset" olarak yorumlandı.

Vatandaş Sert Tepki Gösterdi: "Allah Belanı Versin!"

Özdağ’ın milli birlik ve beraberlik gerektiren bir anda siyasi propaganda yapması, sosyal medyada büyük bir tepki dalgasına neden oldu. Birçok vatandaş, güvenlik güçlerinin canı pahasına mücadele ettiği bir süreçte oy istenmesine ateş püskürdü.

Tepkilerini dile getiren vatandaşlar şu ifadeleri kullandı:

"Allah senin belanı versin! Orada aslanlarımız çatışırken, sen koltuğunun derdine düşmüşsün. Yazıklar olsun!"

"Özel Harekat Polislerimiz can pazarındayken bu nasıl bir siyaset anlayışıdır? Şehitler üzerinden oy hesabı yapmak hangi vicdana sığar?"

Devlet Aklından Uzak, Provokasyona Yakın

Ankara’daki güvenlik önlemlerini ve "sızdırılan evraklar" iddiasını da gündeme getiren Özdağ’ın, halkı korku ve paniğe sevk eden açıklamaları, devlet ciddiyetiyle bağdaşmayan bir tutum olarak değerlendirildi. Terörle mücadeleyi desteklemek yerine, operasyon sürerken devleti aciz gösterme çabası, siyaset kulislerinde de "sorumsuzluk" olarak nitelendirildi.